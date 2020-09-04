Antoine Griezmann'dan Lionel Messi açıklaması

Tüm dünya da Lionel Messi'nin gelecek sezon hangi takımda forma giyeceği merakla bekleniyor. Arjantinli yıldızın babası ve menajeri Jorge Messi ise Barcelona ile görüşmelerine devam ediyor.

Son olarak futbolcunun, 1 yıl daha takımda kalabileceği söylentileri konuşulmaya başlandı. Konuyla ilgili bir açıklama da Arjantinli yıldızın takım arkadaşı Antoine Griezmann'dan geldi.

Fransa'nın M6 kanalına konuşan Griezmann, Lionel Messi'nin takımda kalacağını umduğunu belirtti. Süreci yakından takip etmeye çalıştığını söyleyen Fransız golcü, "Ancak bu konu Messi ile kulüp arasında" dedi.

Messi'nin bir dünya yıldızı olduğunu vurgulayan 29 yaşındaki futbolcu, "Tek umudum, Messi'nin takımda kalması" ifadesini de kullandı.

(TRT SPOR)

