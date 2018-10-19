Antonio Conte Real Madrid'i bekliyor

Zinedine Zidane’ın görevinden ayrılması ve Cristiano Ronaldo’nun da Juventus’a satılması sonrasında Real Madrid, bu sezona iyi bir başlangıç yapamamıştı.

İspanyol basınında çıkan iddialara göre Real’in, yeni hoca Julen Lopetegui’nin yerine isim arayışına girdiği bildirildi.

Şampiyonlar Ligi’ndeki şok CSKA Moskova yenilgisi sonrasında ligde de Alaves’e 1-0 kaybeden Los Galacticos’un, Chelsea’nin eski hocası Antonio Conte ile temasa geçtiği bildirildi. Conte’nin ise resmi teklif gelmesi halinde İngiliz ekibiyle mahkemelik olmasına neden olan 10 milyon Euro’dan vazgeçeceği öğrenildi. (Fanatik)

