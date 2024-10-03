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Antonio Rudiger maç biter bitmez koşarak Arda Güler'in yanına gitti! ''Bir kafa vuruşuyla...Çok yazık!''

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
03.10.2024 19:11
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Lille ile Real Madrid kozlarını paylaştı. Arda Güler'in 67.dakikada oyuna girdiği mücadele 1-0 konuk ekibin üstünlüğü ile sona erdi. Oyuna dahil olduktan sonra pozisyonlar bulan milli yıldız, son düdükle birlikte büyük üzüntü yaşarken Antonio Rudiger ile ilginç bir an yaşadı.

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında son şampiyon Real Madrid, Lille ile Fransa'da karşı karşıya geldi.

Pierre Mauroy Stadyumu'nda oynanan mücadeleye milli yıldız Arda Güler yedek kulübesinde başladı.

67. DAKİKADA OYUNA GİRDİ

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Karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle devam ederken Teknik Direktör Carlo Ancelotti, ikinci yarıda Arda Güler'i oyuna dahil etti.

Mücadelenin ardından İspanyol devinde 1-0'lık mağlubiyetin şoku yaşanırken, soyunma odası tünelinde içinde Arda Güler ve Antonio Rüdiger'in yer aldığı ilginç bir an yaşandı.

'ŞANSSIZDI'

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"Aslında iki pozisyonda eşitliği sağlayabilirdi. Eski Fenerbahçe oyuncusu iki kafa vuruşu yaptı, ancak şanssızdı, bu da maçı üzgün ve cesaretsiz bir şekilde bitirdiği anlamına geliyordu. Takım arkadaşının ruh halini fark eden Rüdiger ona cesaret vermeye karar verdi."

'İKİMİZİN DE...'

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"Rüdiger, soyunma odası koridorunda Arda'yı teselli etmek için yanına gitti: Sonunda ikimizin de bir kafa vuruşu ile gol atamamış olması çok yazık oldu..." dedi ve ardından genç oyuncuya sarıldı."

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Anahtar Kelimeler:
Arda Güler real madrid
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