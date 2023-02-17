Antrenman nasıl yazılır, antrenman yazımı nasıl olmalıdır? Antrenman mı antreman mı, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türk Dil Kurumu dilimizde bulunan bütün kelimelerin doğru yazılışlarını ve anlamlarını eksiksiz bir şekilde açıklar. TDK'nin resmî sitesinden Türkçe kelimelerin nasıl yazıldığına ve anlamlarına kolay bir şekilde ulaşılabilir. Özellikle dilimizde sıklıkla kullanılan ve kişiler tarafından doğrusu karıştırılan kelimelerden biri de antrenman kelimesidir. Kelime yanlışlıklarını ortadan kaldırmak insanlar arasında bulunan iletişim için oldukça önemlidir.

Antrenman nasıl yazılır?

İnsanlar arasında kafaları karıştıran kelimeler arasında yer alan antrenman kelimesinin doğru yazımı merak edilir. Antrenman TDK kurallarına göre doğru yazılış şekli "antrenman" olarak açıklanır. Yalnızca yazımında değil telaffuzunda da hata yapılan bu kelime özellikle spor alanlarında çok sık kullanılır. İki ayrı anlamı bulunan kelimenin gerçek anlamı, spor alıştırma anlamına gelirken mecazi olarak da herhangi bir konuda yapılan hazırlık anlamına gelir. Antrenman kelimesi ile merak edilen konu "Antrenman mı antreman mı?" sorusudur. Türk Dil Kurumu incelendiği zaman kelimenin doğru yazılışının antrenman olduğu görülür.

Antrenman yazımı ile ilgili örnek cümleler

Bir kelimeyi yazarken doğru bir şekilde olmasına dikkat edilmesi gerekir. Yapılan yazım yanlışları kişileri öğrenimlerini olumsuz bir şekilde etkiler. Yanlış öğrenilen kelimeler alışkanlık gösterirse kurulan iletişimler sıkıntılı olabilir. Özellikle yazılı olarak kurulan iletişimlerde yanlış yapmamak ve kaliteli bir iletişim kurmak için kelimelerin doğru bir şekilde kullanılmaları gerekir. Kelimelerin doğru şekilde kullanılmalarının daha iyi anlaşılması için örnek cümleler ile açıklanması gerekir. Antrenman doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir: