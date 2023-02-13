Yeraltı nasıl yazılır? Yeraltı ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Bitişik kelimeler iki ayrı sözcüğün yan yana gelerek farklı bir anlam ifade eden kelimelerdir. Yer ve altı sözcüklerinin bir araya gelerek oluşturduğu sözcük toprağın yüzeyin alt kısmında kalan bölümüne verilen addır. Aynı zamanda mecazi olarak zararlı ve gizli çalışmalara da yer altı denir. Birleşik kelimelerin yazımında sıklıkla karıştırılan durum sözcüğün bitişik mi yoksa ayrı mı yazıldığı oluyor. Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanan yazım kuralları araştırılarak birleşik kelimelerin yazılışları öğrenilebilir.

Yeraltı nasıl yazılır?

Ayrı yazılan birleşik kelimeler çeşitli kurallara göre sınıflandırılmıştır. Bu kurallara göre somut olarak yer belirtmekte olan alt ve üst sözcükleri ile oluşan birleşik kelimeler ve terimler ayrı olarak yazılmalıdır. Yeraltı TDK yazım kurallarına göre hem ayrı hem de bitişik yazılabilen bir birleşik kelimedir. Yeraltı doğru yazılışı tamamen kelimenin anlamı doğrultusunda belirlenir.

Yeraltı bitişik mi yazılır?

Türkçede yer ve alt kelimelerinden türetilmiş iki tane birleşik kelime vardır. Bunlardan birisi "yeraltı" diğeri de "yer altı" kelimesidir. Yeraltı kelimesinin anlamına göre yazılışı da değişiklik gösterir. Yeraltı kelimesi eğer "gizli ve yasa dışı" ya da "alışılmışın dışında olan, aykırı" gibi anlamlarda kullanılıyorsa bitişik yazılır. Buna yeraltı dünyası, yeraltı faaliyetleri, yeraltı edebiyatı gibi çeşitli örnekler verilebilir. Yeraltı yazımı ile ilgili örnek vermek gerekirse:

Yeraltı dünyasının faaliyetlerini nasıl takip ettiğini anlamıyorum.

Bu eserler yeraltı edebiyatına ait, mutlaka okumalısın.

Yeraltı ayrı mı yazılır?

Yeraltı yazımı dilimizde en çok karıştırılan sözcükler arasında yer alır. Dilimizde kullanım bakımından birbirine benzer olan ancak anlam olarak farklı olduğu için yazımı da farklı olan kelimelerden birisi de yeraltıdır. Eğer kelime "yerin yüzeyi altındaki bölümü" anlamında kullanılıyorsa "yer altı" olarak yazılır. Yerin altından bahsediliyorsa yani iki kelime de gerçek anlamından uzaklaşmadıysa bu ifade ayrı yazılır. Eğer ifadeler gerçek anlamlarından uzaklaşıyorsa bitişik yazılır.

Sözcüklerin doğru şekilde yazımı hem imla kuralları açısından hem de anlam bozulmasını önlemek açısından büyük öneme sahiptir. Ayrı yazılan birleşik kelimelerin yazılışları örnek cümleler ile açıklanabilir. Yer altı yazımı ile ilgili örnekler: