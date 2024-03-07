Antrenmanda kavga etti, takımdan gönderildi! Konyaspor, Gökhan Töre ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Gökhan Töre ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Yeşil-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Gökhan Töre ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Gökhan Töre'ye teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

"GÖKHAN TÖRE İLE İSTEMEDİĞİMİZ BİR OLAY OLDU"

Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic, "Gökhan Töre ile istemediğimiz bir olay oldu. Bizim aramızdaki bir durum. Sonuçta her takımda, kulüpte olduğu gibi bazen istemediğimiz olaylar yaşanabilir. Gökhan Töre kendisi de bu olaydan sonra mutsuzluğunu ve ayrılmak istediğini ifade etti. Bir şekilde de onun kararıydı. Yoksa benim ne Gökhan ile ne de başka bir oyuncu ile problemim zaten olmadı" ifadelerini kullandı.





