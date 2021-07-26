AOÇ'deki yangının şüphelisi adli psikiyatri hastanesine sevk edildi

Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisinde çıkan yangının şüphelisi, Eskişehir Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirilen şüpheli Mehmet T, soruşturmayı yürüten savcının talimatı üzerine Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Buradan gelen rapor doğrultusunda Sulh Ceza Hakimliği, konuşma güçlüğü bulunan şüphelinin Eskişehir Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevkini kararlaştırdı.

AOÇ arazisindeki hatıra ormanında dün öğle saatlerinde yangın çıkmıştı.

Yaklaşık 5 hektarlık alanda etkili olan yangına, karadan ve havadan müdahale edilmişti.

Kundaklama şüphesi üzerinde duran polis, Mehmet T'yi gözaltına almıştı.



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