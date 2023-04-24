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AÖF ders geçme notu kaç? Anadolu Üniversitesi AÖF geçme notu nasıl hesaplanır? İşte harf notu karşılığı

24.04.2023 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖF ders geçme notu ve harf notu karşılığı hakkında araştırmalar hız kazandı. Anadolu Üniversitesi 2022-2023 Bahar Yarıyılı Ara Sınav sonuçları az önce açıklandı. Sınav sonucunu öğrenen öğrenciler ise AÖF ders geçme notu kaç? Anadolu Üniversitesi AÖF geçme notu nasıl hesaplanır? gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar. İşte tüm merak edilenler...

AÖF ders geçme notu kaç? Anadolu Üniversitesi AÖF geçme notu nasıl hesaplanır? İşte harf notu karşılığı

Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınav sonuçları az önce erişime açıldı. Sınav sonucu öğrenen öğrenciler ders geçme notu hakkında araştırmalara başladılar. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinin ardından AÖF ders geçme notu kaç? Anadolu Üniversitesi AÖF geçme notu nasıl hesaplanır? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. İşte harf notu karşılığı...

AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

AÖF sınavlarına girecek öğrencilerin derslerden başarılı sayılması için ders başarı puanlarının 35 veya üzeri olması gerekir. Açıköğretim sistemine göre öğretim yapılan programlarda (İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında İngilizce okutulan dersler ve ödevi olan dersler hariç) ara sınav notunun % 30’u, dönem sonu sınav notunun %70’i dikkate alınarak başarı notu hesaplanmaktadır.

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ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF GEÇME NOTU NASIL HESAPLANIR?

Bir Dersin Başarı Notu = (Ara Sınav Notu x 0,3) + (Dönem Sonu Sınav Notu x 0,7) değerlerinin toplamı ile hesaplanır.

Örneğin; ara sınavdan 60, dönem sonu sınavından 80 alan bir öğrencinin ders başarı notu şu şekilde hesaplanmaktadır:

Başarı Notu = (60 x 0,3) + (80 x 0,7)
Başarı Notu = 18 + 56
Başarı Notu = 74

ALES 2

AÖF HARF NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

0 – 32 notları arasında FF harf notu ile 0,00 kalırsınız.

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