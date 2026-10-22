10 Kasım'da sınav tartışmasına Bakan Tekin'den 'saatli' yanıt: "Ne güzel gelmelerini sağlamış olduk"

Milli Eğitim Bakanlığının ortak yazılı sınav takviminde 10 Kasım’ın da yer alması gündem olmuştu. Bazı eğitim sendikaları ve siyasetçiler, sınavların okullardaki Atatürk’ü anma törenlerini aksatabileceğini belirterek takvime tepki göstermişti. Eleştirilerin ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin neden aynı günün tercih edildiğini anlattı.

“SAAT 09.30’A KADAR SINAV YAPILMAYACAK”

Bakan Tekin, 10 Kasım’ın resmi tatil olmadığını anımsattı. Anma törenlerinin saat 08.45’te başlayacağını belirten Tekin, saat 09.30’a kadar sınav planlanmadığını söyledi.

"ERTESİ GÜNE SINAV KOYSAYDIK ÇOCUKLAR GELMEYECEKTİ"

Dün TBMM’de AK Parti Grup Toplantısı öncesinde Nefes’in sorularını yanıtlayan Tekin'in açıklaması şöyle: "10 Kasım resmî tatil olsa zaten sınav yapmayız. Çocuk okula gidecek, 09.30’a kadar sınav koymuyoruz. Çünkü 10 Kasım törenleri 08.45’te başlıyor. Tam tersini düşünün, ertesi güne sınav koysaydık çocuklar sınava hazır olmak için 10 Kasım törenine gelmeyecekti. Daha mı iyiydi? Geldikleri güne sınav koymuş olduk, ne güzel gelmelerini sağlamış olduk. Bu sınavı medya anlamsız şekilde büyüttü."

ORTAK SINAVLARA İLİŞKİN SORULARI DA YANITLADI

Tekin’e ortak sınav sistemine yönelik eleştiriler de soruldu. Soruların öğretmenler tarafından hazırlandığını belirten Tekin, hazırlık sürecinde yapay zeka kullanıldığı iddiasını reddetti. Bakan Tekin, ortak sınavlarla derslerin öğretim programına uygun yürütülüp yürütülmediğini ve konuların eksiksiz işlenip işlenmediğini görmeyi amaçladıklarını söyledi.