AÖF Güz Dönemi final sınavları ne zaman, tarih açıklandı mı? AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Anadolu Üniversitesi AÖF güz dönemi sınav takvimi belli oldu. Üniversite öğrencileri merakla bu haberi bekliyordu. Güz dönemi vize sınavları 10-11 Aralık 2022 tarihlerinde yapılmıştı. Peki AÖF final sınavları ne zaman yapılacak, sınav giriş belgesi neren alınır? İşte AÖF sınavları ile ilgili merak edilen bilgiler...

AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi güz dönemi final sınavı tarihleri belli oldu. Sınavlar 21- 22 Ocak 2023 tarihlerinde yapılacak.

Diğer sınav tarihleri ise şöyle:

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 21- 22 Ocak 2023

Bahar Dönemi Ara Sınavı 15- 16 Nisan 2023

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 27- 28 Mayıs 2023

Yaz Okulu Sınavı 19 Ağustos 2023

SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi ve Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi olmadan sınava girilemiyor. Sınava giriş için gerekli bu iki belgeden biri bile eksik olsa öğrenci sınava alınmıyor.

AÖF sınav giriş belgesi ekranına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN.

