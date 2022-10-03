AÖF kayıt yenileme ekranı! AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak ve kayıt ücreti ne kadar?

AÖF 2022 kayıt yenileme işlemleri hakkındaki detaylar merak ediliyor. Anadolu Üniversitesi detayları öğrenciler için duyurdu. AÖF kayıt yenileme işlemlerinin nasıl ve nereden yapılacağı merak edilip sorgulanmaya başlandı.

AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İlgiyle takip edilen Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2022-2023 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlemleri 3 Ekim 2022 Pazartesi günü itibariyle başladı. Kayıt yenileme işlemlerinde son tarihi ise 17 Ekim Pazartesi saat 22:00 olarak belirlenmiş oldu.

AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt yenileme işlemi, aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısı üzerinden e-Devlet şifresi ya da öğrenci şifresi ile yapılıyor.

AÖF KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

AÖF kayıt ücreti de merak edilen konular arasında yer alıyor. AÖF ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacak.Ödemeler kayıt yenilemenin son günü olan 17 Ekim 2022 tarihi saat 22.30'a dek Kredi Kartı veya Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız şekilde), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığı üzerinden gerçekleştirebilecek.

