AÖF puan hesaplama nasıl yapılır? Dersi geçmek için vizeden kaç almak gerekir? 2022-2023 AÖF ders geçme notu!

AÖF puan hesaplama işlemi, 10 Aralık 2022 Cumartesi günü gerçekleştirilecek vize sınavı öncesi merak konusu oldu. Sınavda öğrencilere sorumlu oldukları her ders için 20 soru sorulacak. Peki, AÖF puan hesaplama nasıl yapılır? Dersi geçmek için vizeden kaç almak gerekir? İşte 2022-2023 AÖF ders geçme notu...

AÖF PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

AÖF puan hesaplama ve ders geçme notu internette en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor.

AÖF'de ders geçme notu hesaplaması ara sınavların yüzde 30'u ve final sınavlarının yüzde 70'i alınarak yapılır.

AÖF DERS GEÇME NOTU NASIL HESAPLANIR?

Bir başka deyişle, bir örnek üzerinden açıklamak gerekirse:

Ara sınav notu: 60 (60x0.30) = 18

Final Notu: 80 (80x0.70) = 56

Toplam: 74'tür.

Çıkan bu not, öğrencinin dersten aldığı puandır.

2022 - 2023 AÖF SINAV GEÇME NOTLARI

AÖF sınav geçme başarı notunun alt sınır değeri 35'tir.

Başarı notu alt sınıfın altında olan öğrencilere FF harf notu verilmektedir.

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

AÖF Güz Dönemi ara sınav tarihleri 10-11 Aralık 2022

AÖF SINAVI KAÇ DAKİKA?

Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak ve 30'ar dakika sınav süresi verilecek.

