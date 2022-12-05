AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı! AÖF sınav giriş yerleri nereden sorgulanır?

AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı. AÖF sınavları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nin düzenlediği sınav oturumlarının tarihleri de belli oldu. Buna göre hafta sonu güz dönemi sınavları gerçekleştirilecek. Sınav giriş belgesi 5 Aralık itibari ile sorgulanabiliyor.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN SORGULANIR?

AÖF sınav giriş belgeleri yayımlandı. https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ adresinden sınav oturumları için giriş belgesi alınabiliyor. Öğrencilerin merakla beklediği güz dönemi sınavlarının tarihleri de açıklandı. Hafta sonu yapılacak oturumlar için giriş belgelerinin eksiksiz olarak alınması gerekiyor.

AÖF SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

AÖF güz dönemi sınavları bu hafta sonu yapılacak. Cumartesi ve Pazar’a denk gelen günlerde öğrenciler AÖF sınav oturumlarına girecek.

AÖF Güz Dönemi ara sınav tarihleri 10-11 Aralık 2022



