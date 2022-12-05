EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı! AÖF sınav giriş yerleri nereden sorgulanır?

AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı! AÖF sınav giriş yerleri nereden sorgulanır?

05.12.2022 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖF güz dönemi sınavları için geri sayım başladı. 2022-2023 eğitim dönemi içerisinde gerçekleştirilecek güz dönemi oturumları öğrenciler tarafından merakla bekleniyor. AÖF sınav giriş belgelerini almak isteyen öğrenciler konuyu internette araştırmaya başladı. Son dakika açıklamasında AÖF sınav giriş belgesinin yayımlandığı duyuruldu. Peki, AÖF sınav yerleri nereden öğrenilir?

AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı! AÖF sınav giriş yerleri nereden sorgulanır?

AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı. AÖF sınavları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nin düzenlediği sınav oturumlarının tarihleri de belli oldu. Buna göre hafta sonu güz dönemi sınavları gerçekleştirilecek. Sınav giriş belgesi 5 Aralık itibari ile sorgulanabiliyor.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN SORGULANIR?

AÖF sınav giriş belgeleri yayımlandı. https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ adresinden sınav oturumları için giriş belgesi alınabiliyor. Öğrencilerin merakla beklediği güz dönemi sınavlarının tarihleri de açıklandı. Hafta sonu yapılacak oturumlar için giriş belgelerinin eksiksiz olarak alınması gerekiyor.

AÖF SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

AÖF güz dönemi sınavları bu hafta sonu yapılacak. Cumartesi ve Pazar’a denk gelen günlerde öğrenciler AÖF sınav oturumlarına girecek.
AÖF Güz Dönemi ara sınav tarihleri 10-11 Aralık 2022

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
e-YDS 2022 İngilizce sınav giriş belgeleri erişime açıldı!e-YDS 2022 İngilizce sınav giriş belgeleri erişime açıldı!
Arabulucuk sınavı soru ve cevapları yayınlandı!Arabulucuk sınavı soru ve cevapları yayınlandı!
Gardiyanlık KPSS ortaöğretim puanı ne, kaç puan almak gerekli?Gardiyanlık KPSS ortaöğretim puanı ne, kaç puan almak gerekli?
Anahtar Kelimeler:
Anadolu Üniversitesi aöf sınav giriş ata aöf sınav giriş belgesi

En Çok Okunan Eğitim Haberler

ALES/3 soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

ALES/3 soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

İlginizi Çekebilir

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.