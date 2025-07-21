AÖF sınav sonuçları nasıl sorgulanır? (2025)

Birçok üniversitede olduğu gibi AÖF sınavları da öğrencilerin öğrenme süreçlerini değerlendirmek amacıyla düzenlenir. Sınavlar genellikle yılda iki kez olmak üzere güz ve bahar dönemlerinde gerçekleştirilir. Açıköğretim sınavları yüz yüze gerçekleştirilir. Öğrenciler önceden belirlenen sınav merkezlerinde sınava girer. Sınavlar genellikle çoktan seçmeli, doğru-yanlış ya da klasik türde olabilir. Bu seçenekler her ders ve her bölüm için ayrı düzenlenebilir. AÖF Sınav tarihleri vb bilgiler Anadolu Üniversitesi tarafından önceden ilan edilir. AÖF’te eğitim gören öğrenciler hem akademik hem de sosyal anlamda destek almak için AÖF sistemine giriş yaparlar. Buradan öğrenci işleri, danışmanlık hizmetleri ve online kaynaklar sayesinde eğitim süreci sorunsuz bir şekilde devam ettirilir.

AÖF sınav sonuçları nasıl sorgulanır?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde eğitim gören öğrenciler sınav sonuçları için büyük bir heyecan duymaktadır. Örgün eğitimde olduğu gibi AÖF sınav sonuçları da öğrencilerin eğitim hayatındaki başarılarını doğrudan etkiler. AÖF sisteminde sınavlar yapıldıktan sonra yaklaşık 15 gün içerisinde sonuçlar açıklanır. Sınav sonucunu öğrenmek isteyen öğrenciler Anadolu Üniversitesi’nin resmi mobil uygulaması olan Anadolu Mobil’den ya da aosogrenci.anadolu.edu.tr internet sitesinden kolayca erişebilirler. 2025 aöf sınav sonucu sorgulama adımları aşağıdaki gibidir:

İnternet tarayıcısı üzerinden aosogrenci.anadolu.edu.tr adresli siteye girin.

Ana sayfa açıldığında “Öğrenci Girişi” ya da “Giriş Yap” butonu üzerinden giriş yapın.

Giriş ekranında TC Kimlik Numaranızı ve şifrenizi doğru bir şekilde girin.

Şifresini unutan öğrenciler “Şifremi Unuttum” seçeneğiyle yeni şifre alabilirler.

Sisteme başarılı bir şekilde giriş yaptıktan sonra kişisel öğrenci paneline yönlendirilir.

Öğrenci panelinde yer alan menüden “Sınav Sonuçları” sekmesine tıklayın.

Açılan sayfada sınav sonuçları dönem ve ders bazında ayrı ayrı listelenir. İlgili dönem ya da sınav seçilerek sınav sonuçları hakkındaki detaylar görülebilir. Tercihe göre sonuç sayfası PDF olarak da bilgisayara kaydedilebilmektedir.

Sınav sorularına ve sonuçlarına itiraz etmek isteyen öğrencilerin, ilan tarihinden itibaren en geç 2 iş günü içinde itirazlarını yapmaları gerekmektedir. Sınav sonucuna itiraz işlemleri aosogrenci.anadolu.edu.tr sitesinde yer alan “Sınav İşlemleri” bölümünden kolayca gerçekleştirilebilir. Bu süre dolduktan sonra yapılan itirazlar kabul edilmemektedir.