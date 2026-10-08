Bakan Yusuf Tekin'den dikkat çeken açıklama! Şubat ayını işaret etti: Okullarda yeni dönem

Bakan Tekin Haber Global canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin son dönemde okullarda yaşanan olaylarla ilgili atılacak adımlara ilişkin bilgi verdi.

SOSYAL MEDYA ETKİSİNE DİKKAT ÇEKTİ

Bakan Tekin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Okullarımızda akran zorbalığıyla ilgili yaptığımız araştırmalarda çocuklarımızın yüzde 80'e yakını sosyal medya platformları üzerinden konuşuyoruz. Şiddetin büyük oranda beslendiği yerler buralar. Çocuklarımız kimin çocuğu olarak yetişiyor. Çocuklarımıza nasıl bir kimlik inşa edilmesi gerektiğini verileri kim sunuyor.

İlkokul öğrencilerinin çoğu ölümün bir kayıp olduğunu göremiyorlar. Okullarda güvenlik ve eğitimin içeriği anlamında üzerimize düşen neyse yapacağız, yapacağız. Maarif modelinde zaten öne çıkan bunlar, milli değerler.

Bu bir salgın halini aldı. Bunu sadece polisiye tedbirlerle, bir sürü tedbir aldık. Tek başına okullarda alınan tedbirler yeterli değil, başka alanlarda başka paydaşlarla yapmamız lazım. En önemli paydaşlar aileler. Aileleri sürece dahil etmek için "Ebeveyn Okulu" açtık.

İlkokul öğrencisi evinde babasının silahına erişip onu okula götürebiliyorsa eğer ebeveynlerin de sürece dahil olması gerektiğini düşünüyor. Teknoloji firmaları da daha insanca yaklaşmalı. 7 Bakanlık olarak bir eylem planı yaptık. Herkesin üzerine bir sorumluluk düştüğünü fark etmemiz lazım. Herkesin aklına gelebilecek tedbirleri okullarda aldık.

ŞUBAT AYINI İŞARET ETTİ

Şubat itibarıyla farklı bir çözümle kamuoyunun önünde olacağız. 25 bine yakın bahçe görevlisi okullarımızda istihdam edildi. Her okulu alınması gereken güvenlik tedbirleri bakımından kategorize edilmesi gerekiyor. 7 Bakanlık eylem planında tedbirleri biraz daha artırdık. Tedbirlerimiz bahçe duvarının varlığından tutun, eğer varsa orada elektronik sistemler inşa etmek, okul bahçesinde güvenlik kameraları oluşturmak gibi çok sayıda tedbir aldık.

-Veli randevu sistemi aldığımız tedbirlerden bir tanesi. Velilerimiz de okula geleceği zaman öğretmenlerimizin randevu verdiği saatte gelsin. Okul öğrencisi bile farklı giyindiğinde kapıdaki arkadaşımız fark etsin.