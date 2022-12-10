AÖF sınav soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022-2023 AÖF sınavı cevap anahtarı

AÖF sınav soruları ve cevapları merak konusu oldu. Anadolu Üniversite Açıköğretim Fakültesi sınavlarında öğrencilere, her ders için 20 soru soruldu ve 30'ar dakika sınav süresi tanındı. Birçok kişi arama motorlarında "AÖF sınav soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soru ve konu başlıklarını sorguluyor. İşte 2022-2023 AÖF sınavı cevap anahtarı ile ilgili ayrıntılar...

AÖF SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

AÖF soruları ve cevapları henüz açıklanmadı. AÖF sınavları sabah saat 9.30’da başladı, öğleden sonra saat 14.00’da yapılacak.

AÖF sınavında öğrencilere, her ders için 20 soru sorulacak ve 30'ar dakika sınav süresi verilecek.

AÖF CEVAP ANAHTARI

AÖF cevap anahtarı yayımlandığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

