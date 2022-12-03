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AÖF sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman yayımlanacak? AÖF sınav giriş belgesi ekranı!

03.12.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖF sınav yerleri 10 Aralık Cumartesi günü ile 11 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek 2 oturumlu sınavların yaklaşması ile birlikte merak konusu oldu. 2022-2023 AÖF sınav takviminin yayınlanmasıyla detaylar belli oldu. Peki AÖF sınav yerleri açıklandı mı? AÖF sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? İşte detaylar...

AÖF sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman yayımlanacak? AÖF sınav giriş belgesi ekranı!

AÖF sınav giriş belgelerinin ne zaman yayımlanacağı merak konusu oldu. AÖF Güz dönemi ara sınavı 10-11 Aralık 2022 tarihlerinde yapılacak. Güz dönemi dönem sonu sınavları ise 21-22 Ocak 2023'te gerçekleştirilecek. Peki, AÖF sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman yayımlanacak?

AÖF sınavları ne zaman yapılacak? AÖF sınav giriş yerleri belli oldu mu? AÖF sınav tarihleri takvimi

AÖF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

AÖF sınav giriş belgeleri için bekleyiş sürüyor.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri sınav hazırlıklarını sürdürüuor.

Fakat AÖF sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı.

Açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

  • Güz dönemi ara sınavı 10-11 Aralık 2022 tarihlerinde yapılacak.
  • Güz dönemi dönem sonu sınavı 21-22 Ocak 2023'te yapılacak.
  • Bahar dönemi ara sınavı 15-16 Nisan 2023'te düzenlenecek.
  • Bahar dönemi dönem sonu sınavı 27-28 Mayıs 2023'te düzenlenecek.
  • Yaz okulu sınavı ise 19 Ağustos 2023'te tamamlanacak.
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