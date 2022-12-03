AÖF sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman yayımlanacak? AÖF sınav giriş belgesi ekranı!

AÖF sınav giriş belgelerinin ne zaman yayımlanacağı merak konusu oldu. AÖF Güz dönemi ara sınavı 10-11 Aralık 2022 tarihlerinde yapılacak. Güz dönemi dönem sonu sınavları ise 21-22 Ocak 2023'te gerçekleştirilecek. Peki, AÖF sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman yayımlanacak?

AÖF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

AÖF sınav giriş belgeleri için bekleyiş sürüyor.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri sınav hazırlıklarını sürdürüuor.

Fakat AÖF sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı.

Açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?