AÖF sınavı saat kaçta? BUGÜN Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sınavı kaç dakika? İşte AÖF sınava son giriş saati!

AÖF sınavı ile ilgili detaylar merak konusu oldu. AÖF güz dönemi sınavları bugün (10 Kasım 2022 Cumartesi) ve yarın yapılacak. AÖF sınavında öğrencilere, her ders için 20 soru sorulacak ve 30'ar dakika sınav süresi verilecek. İşte AÖF sınav süresi...

AÖF SINAVI SAAT KAÇTA?

AÖF Güz Dönemi ara sınav tarihleri 10-11 Aralık 2022

AÖF sınavları sabah saat 9.30’da, öğleden sonra saat 14.00’da başlıyor.

AÖF sınavında öğrencilere, her ders için 20 soru sorulacak ve 30'ar dakika sınav süresi verilecek.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN SORGULANIR?

AÖF sınav giriş belgeleri yayımlandı. Öğrencilerin merakla beklediği güz dönemi sınavlarının tarihleri de açıklandı.

Hafta sonu yapılacak oturumlar için giriş belgelerinin eksiksiz olarak alınması gerekiyor.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ





