Dünyanın ilk 1000 üniversitesi açıklandı! Türkiye'den 22 üniversite listede

Üniversitelerin uluslararası akademik performanslarını ortaya koyan CWTS Leiden Ranking'in 2026 yılı sonuçları yayımlandı. Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) diploma denklik süreçlerinde kabul ettiği dört uluslararası sıralama kuruluşundan biri olan CWTS Leiden Ranking, bu yıl da Türkiye'deki üniversitelerin dünya sıralamasındaki yerini gözler önüne serdi.

Dünya genelinde 1.618 üniversitenin değerlendirildiği araştırmada Türkiye'den 50 üniversite listeye girdi. Bilimsel yayın hacmi esas alınarak hazırlanan sıralamada Türk üniversitelerinden 22'si ilk 1000'e yükselirken, yalnızca iki üniversite ilk 500 içerisinde yer alabildi.

TÜRKİYE'NİN EN BAŞARILI ÜNİVERSİTESİ BELLİ OLDU

CWTS Leiden Ranking 2026 sonuçlarına göre Türkiye'nin bilimsel yayın hacmi bakımından en başarılı üniversitesi Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) oldu. Dünya sıralamasında 225'inci sıraya yerleşen SBÜ, Türkiye'deki üniversiteleri geride bırakarak zirvede yer aldı.

Üniversitenin bir önceki yıla göre gösterdiği yükseliş de dikkat çekti. Geçen yıl dünya genelinde 302'nci sırada bulunan SBÜ, 2026 sonuçlarında 77 basamak birden yükselerek 225'inci sıraya ulaştı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, yalnızca genel bilimsel yayın hacminde değil, uzmanlık alanındaki performansıyla da öne çıktı. Biyomedikal ve Sağlık Bilimleri kategorisinde dünya 58'inciliğine yükselen üniversite, bu alanda Türkiye birinciliğini korudu.

İLK 500'E SADECE 2 TÜRK ÜNİVERSİTESİ GİREBİLDİ

Türkiye'den dünyanın en başarılı ilk 500 üniversitesi arasına giren ikinci kurum Hacettepe Üniversitesi oldu. Hacettepe Üniversitesi, dünya genelinde 375'inci sırada yer alırken Türkiye sıralamasında ikinci basamağa yerleşti. Listenin devamında ise İstanbul Teknik Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Ege Üniversitesi gibi köklü yükseköğretim kurumları yer aldı.

TÜRKİYE'NİN İLK 10 ÜNİVERSİTESİ AÇIKLANDI

CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2026 sonuçlarına göre bilimsel yayın hacmi bakımından Türkiye'nin ilk 10 üniversitesi ve dünya sıralamaları şöyle:

Sağlık Bilimleri Üniversitesi: Dünya 225'incisi

Hacettepe Üniversitesi: Dünya 375'incisi

İstanbul Teknik Üniversitesi: Dünya 551'incisi

Gazi Üniversitesi: Dünya 573'üncüsü

Ankara Üniversitesi: Dünya 589'uncusu

Ege Üniversitesi: Dünya 603'üncüsü

İstanbul Üniversitesi: Dünya 669'uncusu

Yıldız Teknik Üniversitesi: Dünya 679'uncusu

Atatürk Üniversitesi: Dünya 730'uncusu

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa: Dünya 745'incisi

Bu sonuçlarla birlikte Türkiye'den 10 üniversite, dünya genelinde ilk 750 üniversite arasında yer alma başarısı gösterdi.

ÜNİVERSİTELERİN DÜNYA SIRALAMASI NASIL BELİRLENDİ?

CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2026 sıralamasında üniversitelerin tüm bilim alanlarında gerçekleştirdiği akademik yayınlar değerlendirildi.

Sıralama, 2021-2024 yılları arasında yayımlanan bilimsel çalışmaların kesirli sayım yöntemiyle hesaplanan yayın hacmi (P) göstergesine göre oluşturuldu. Bu yöntemle üniversitelerin bilimsel üretim miktarları karşılaştırılırken, ortak yazarlı yayınlarda kurumların katkıları da hesaplamaya dahil edildi.

Dolayısıyla açıklanan sonuçlar, üniversitelerin eğitim kalitesinden ziyade bilimsel yayın üretimindeki performanslarını yansıtıyor.

SBÜ'NÜN HEDEFİ DÜNYANIN ÖNDE GELEN ÜNİVERSİTELERİYLE YARIŞMAK

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, açıklanan sonuçların ardından üniversitenin uluslararası hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. SBÜ'nün sağlık alanına odaklanan bir üniversite olduğunu belirten Aydın, özellikle Biyomedikal ve Sağlık Bilimleri alanında elde edilen dünya 58'inciliğinin önemine dikkat çekti.

Üniversitenin hedefinin yalnızca Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarıyla rekabet etmek olmadığını ifade eden Aydın, dünya çapında bilimsel çalışmalar yürüten üniversitelerle yarışmak istediklerini vurguladı.

Bu kapsamda Harvard, Oxford, Johns Hopkins, Cambridge, Stanford, Imperial College London ve University College London gibi uluslararası alanda öne çıkan üniversiteleri örnek gösterdi. Aydın, elde edilen başarıda katkısı bulunan akademisyenlere, hekimlere, araştırmacılara ve üniversitenin tüm çalışanlarına teşekkür ederek SBÜ'nün uzun vadeli hedefinin dünya tıbbına ve sağlık bilimlerine yön veren üniversitelerden biri haline gelmek olduğunu belirtti.

2026 sonuçları, Türkiye'deki üniversitelerin uluslararası bilimsel yayın sıralamasındaki konumunu ortaya koyarken, özellikle sağlık bilimleri alanındaki akademik üretimin dikkat çekici sonuçlarını da gözler önüne serdi.

Kaynak: TRT Haber