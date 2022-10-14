AÖF sınavları ne zaman, online mı olacak? 2022 - 2023 AÖF güz dönemi sınav tarihleri belli oldu!

AÖF sınav tarihi ve kayıt yenileme işlemleri hakkında kurumdan açıklamada bulunuldu. Bilindiği üzere kayıt yenileme işlemleri, 3 Ekim Pazartesi günü itibarıyla başladı, başvuru süreci 17 Ekim Pazartesi günü sona erecek. Peki, AÖF sınavları ne zaman? AÖF sınavları hangi tarihte?

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF 2022-2023 eğitim öğretim yılı sınav tarihleri Anadolu üniversitesi'nin internet sitesinde paylaşıldı.

İşte sınav takvimi:

Güz Dönemi ara (vize) sınavları 10-11 Aralık 2022

Güz Dönemi Dönem sonu (final) sınavları 21-22 Ocak 2023

Bahar Dönemi Ara sınavları 15-16 Nisan 2023

Bahar Dönemi Dönem sonu sınavları 27-28 Mayıs 2023

Yaz Okulu Sınavı 19 Ağustos 2023

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt yenileme işlemi Anaolu Üniversitesi'nin açıköğretim sayfasından yapılmaktadır.

aof.anadolu.edu.tr'ye tıklayarak Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle işlem yapabilmektedir.

AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

AÖF kayıt yenileme ücreti, ders seçimi sayfasında ya da söz konusu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında bulunmaktadır.

Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler, 2022-2023 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Öğretim Materyal Ücreti, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini kayıt yenilemenin son günü olan 17 Ekim 2022 tarihi saat 22.30'a kadar yapabilecekler.

