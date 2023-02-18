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AÖF sınavları online mı, yüz yüze mi? 2023 AÖF sınavları nasıl yapılacak? Açıköğretim bahar dönemi sınav tarihi için önemli karar

18.02.2023 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖF sınavlarının online mı, yüz yüze mi yapılacağı Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri tarafından merak konusu oldu. Açıktan Lisans ya da ön lisans öğrenimi gören vatandaşlar arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki, AÖF sınavları online mı, yüz yüze mi? 2023 AÖF sınavları nasıl yapılacak? İşte detaylar...

AÖF sınavları online mı, yüz yüze mi? 2023 AÖF sınavları nasıl yapılacak? Açıköğretim bahar dönemi sınav tarihi için önemli karar

AÖF sınavlarının online mı yoksa yüz yüze mi gerçekleştirileceği konusunda bilgi edinmek isteyen kişiler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. 10 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş Merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrası YÖK Başkanı Erol Özvar Nisan başında hibrit seçeneğinin değerlendirileceğini belirtti. Bu açıklama sonrası gözler, normal şartlarda Nisan'da yapılacak olan açıköğretim ara sınavlarına çevrildi. Birçok kişi arama motorlarında "AÖF sınavları online mı, yüz yüze mi? 2023 AÖF sınavları nasıl yapılacak?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte detaylar...

AÖF SINAVLARI ONLINE MI, YÜZ YÜZE Mİ YAPILACAK?

AÖF sınavları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde online olarak yapılmıştı.

Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa gibi illeri etkileyen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki Kahramanmaraş depremi sonrası YÖK Başkanı Erol Özvar açıklamada bulundu.

YÖK Başkanı Erol Özvar'ın 'uzaktan eğitim' açıklaması sonrası sınavların nasıl yapılacağı merak edildi.

Deprem bölgesindeki okulların durumna göre öre Anadolu Üniversitesi sınavların yapılış şekline karar verilmesi bekleniyor.

AÖF sınavlarının henüz online mı yoksa yüz yüze mi gerçekleştirileceği konusunda açıklama yapılmadı.

Konuya ilişkin açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

aöf

AÖF SINAV TAKVİMİ YAYIMLANDI MI?

AÖF sınav takvimi yayımlanmıştı. Ara sınavlar 15-16 Nisan, dönem sonu sınavları ise 27-28 Mayıs 2023 tarihlerinde yapılacaktı. Fakat 10 ili etkileyen Kahramanmaraş depremi sonrası AÖF sınav tarihleri geri çekildi.

Deprem sonrası alınan kararla ön görülen kayıt takviminde değişiklik yapıldı. Kayıt yenileme işlemleri, Mart ayına kadar uzatıldı.

YÖK’ün uzaktan eğitim kararı sonrası daha önce açıklanan sınav takvimi yayından kaldırıldı. Anadolu Üniversitesi’nin kısa süre içerisinde çalışmasını tamamlayıp sınav takvimini açıklaması bekleniyor.

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