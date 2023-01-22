AÖF SORULARI ve CEVAPLARI açıklandı mı? 2023 AÖF soruları ve cevap anahtarı İNDİR

AÖF sınav soruları ve cevapları 22 Ocak 2023 Pazar gününün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Puanlarını hesaplamak isteyen adaylar, arama motorlarında sınava dair yaptıkları sorgulama hız verdi. Peki, AÖF soruları ve cevapları açıklandı mı? 2023 AÖF soruları ve cevap anahtarı ile ilgili detaylar haberimizde...

AÖF SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

AÖD soruları ve cevapları henüz açıklanmadı. Cevap anahtarının 1 hafta içinde açıklanması bekleniyor.

AÖF final sınavı cevap anahtarı yayınlandığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

Öte yandan Anadolum eKampüs sisteminden derslere ilişkin çıkmış sınav soruları ve cevapları görüntülenebilmektedir.

AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI PDF İNDİR EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz duyuruda bulunulmadı.

21- 22 Ocak 2023 tarihlerinde yapılan Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih yakın zamanda duyurulacaktır.

Geçtiğimiz yıllar baz alındığında sonuçlar, genellikle sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde açıklanmıştır.

