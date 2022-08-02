AÖF yaz okulu sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2022 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınav tarihi!

AÖF yaz okulu sınav giriş yerleri açıklandı mı? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2021-2022 öğretim yılı yaz okulu sınav tarihleri yapılan açıklama ile duyuruldu. Vatandaşlar internette "AÖF yaz okulu sınav giriş yerleri açıklandı mı?", "2022 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınav tarihi ve detaylar haberimizde...

AÖF YAZ OKULU SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

AÖF yaz okulu sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı.

AÖF yaz okulu sınav giriş yerleri ile ilgili sorgulama işlemleri aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden yapılıyor.

İşte AÖF AÖS öğrenci giriş ekranı:

https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri (AÖF) 2021-2022 Öğretim Yılı yaz okulu sınav tarihi 13 Ağustos 2022 Cumartesidir.



