AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak? AÖL 2. dönem sınav soruları ve cevap anahtarları ne zaman yayımlanacak?

Sınav, her ders için 10 sorudan oluşan testler halinde yapılacak. Sorular, çoktan seçmeli olup 4 seçenekli olacak. Bu sınavlar, öğrenciler için büyük bir önem taşıyor, çünkü alacakları notlar eğitim yaşamlarını doğrudan etkiliyor. Şimdi, sınavın detaylı tarihlerini ve saatlerini inceleyelim.

AÖL 2. DÖNEM SINAV OTURUM SAATLERİ

AÖL sınavlarının oturumları, aşağıdaki takvime göre gerçekleştirilecek:

Oturum: 22 Mart 2025, Cumartesi, saat 10.00 (Türkiye saati ile) Oturum: 22 Mart 2025, Cumartesi, saat 14.00 (Türkiye saati ile) Oturum: 23 Mart 2025, Pazar, saat 10.00 (Türkiye saati ile)

Bu oturumlarda öğrenciler, her bir sınav için 100 dakika süreyle soruları yanıtlayacaklar.

AÖL 2. DÖNEM SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

AÖL sınavlarının sonuçlarına yönelik en çok merak edilen konulardan biri, sınav sorularının ve cevaplarının ne zaman yayımlanacağıdır. Sınavın ardından öğrenciler, alacakları notları öğrenebilmek için sorular ve cevap anahtarlarının yayınlanacağı tarihe odaklanmış durumdalar.

AÖL sınavlarında sorulan sorular ve cevap anahtarları, 26-27 Mart 2025 tarihlerinde http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr adreslerinden yayımlanacak.

AÖL 2. DÖNEM SINAV SORULARINA VE CEVAP ANAHTARLARINA İTİRAZ

Sınavda sorulan sorulara ve yayımlanan cevap anahtarlarına öğrencilerin itiraz etme hakkı bulunuyor. Herhangi bir yanlışlık veya hata durumunda, öğrenciler itirazlarını yapmak için belirli bir prosedüre göre hareket edebilirler. İtirazlar, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesi olan https://eitiraz.meb.gov.tr/ adresinden yapılabilecek.