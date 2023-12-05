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AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ açıklandı mı? Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları ne zaman? MEB açık lise sınav tarihleri!

05.12.2023 12:59 | Son Güncelleme:
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Açık Öğretim Lisesi sınavları için geri sayım başladı. Öğrenim hayatını açık öğretim lisesi üzerinden devam ettiren tüm adaylar sınav tarihlerini merak ediyorlar. Takvime göre, AÖL 1.dönem sınavları bu ay içerisinde gerçekleştirilecek. Peki, AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ açıklandı mı? Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları ne zaman? İşte, MEB açık lise sınav tarihleri...

2023 Açık Öğretim Lisesi sınav tarihleri tüm adaylar tarafından merak ediliyor. Öğrenimi açık lise üzerinden devam ettiren adaylar AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ açıklandı mı? Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları ne zaman? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. AÖL sınavlarına dair tüm merak edilenleri sizler için derledik...

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AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI?

AÖL sınav giriş belgesi henüz yayımlanmadı. Adaylar, 18 Aralık 2023 tarihinden itibaren Öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile ;

internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.

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AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık öğretim lisesi sınav takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu. Buna göre sınavlar 3 oturum halinde Aralık ayı içerisinde gerçekleştirilecek. AÖL sınav takviminde yer alan 1. dönem sınav oturum bilgileri ise şöyle:

1 Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00,

  1. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00,

  2. Oturum: 24 Aralık 2023 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00.

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AÇIK LİSE SINAVLARI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

Açık Öğretim Lisesi sınavlarının uygulanış şekliyle ilgili olarak bu sene Milli Eğitim Bakanlığı yeni düzenlemeye gitti. Buna göre AÖL sınavları online (çevrimiçi) olarak değil, yüz yüze yapılacak.

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