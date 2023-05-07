AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? AÖL sınav sonuçları tarihi belli mi? aol.meb.gov.tr öğrenci giriş ekranı

AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu olurken birçok öğrenci konuya ilişkin bilgi edinmek için arama motorlarında sorgulama yapıyor. AÖL sınav sonuçlarının mayıs ayı ortasında erişime açılması bekleniyor. İşte, aol.meb.gov.tr öğrenci giriş ekranı...

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL 2. dönem sınavları 30 Nisan'da son buldu. Açık Öğretim sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

AÖL sınav sonuçlarının mayıs ayı ortasında erişime açılacağı düşünülüyor.

Konu hakkında güncel bir açıklama geldiği takdirde haberimizin içerisine eklenecektir.

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan Açık Öğretim Lisesi sonuçları değerlendirmelerin ardından online sistem üzerinden açıklanacak.

Söz konusu sınavın sonuçları http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx üzerinden öğrenci T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabilecek.

AÖL SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIYOR?

Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 sorusorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevaplarıetkilemeyecektir.