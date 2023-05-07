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AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? AÖL sınav sonuçları tarihi belli mi? aol.meb.gov.tr öğrenci giriş ekranı

07.05.2023 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖL sınav sonuçları tarihi, 24 Nisan'da başlayan online sınavların, 30 Nisan 2023 Pazar günü sona ermesi nedeniyle arama motorlarında sorgulanıyor. Gözler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılması beklenen AÖL sınav sonuçları açıklamasına çevrildi. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi? İşte, aol.meb.gov.tr öğrenci giriş ekranı...

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? AÖL sınav sonuçları tarihi belli mi? aol.meb.gov.tr öğrenci giriş ekranı

AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu olurken birçok öğrenci konuya ilişkin bilgi edinmek için arama motorlarında sorgulama yapıyor. AÖL sınav sonuçlarının mayıs ayı ortasında erişime açılması bekleniyor. İşte, aol.meb.gov.tr öğrenci giriş ekranı...

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL 2. dönem sınavları 30 Nisan'da son buldu. Açık Öğretim sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

AÖL sınav sonuçlarının mayıs ayı ortasında erişime açılacağı düşünülüyor.

Konu hakkında güncel bir açıklama geldiği takdirde haberimizin içerisine eklenecektir.

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan Açık Öğretim Lisesi sonuçları değerlendirmelerin ardından online sistem üzerinden açıklanacak.

Söz konusu sınavın sonuçları http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx üzerinden öğrenci T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabilecek.

AÖL SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIYOR?

Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 sorusorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevaplarıetkilemeyecektir.

  1. Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

  2. Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.

  3. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

  4. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.
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