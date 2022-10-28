AÖL SINAVI NE ZAMAN 2022, online mı? 2022 AÖL sınav takviminde ilgi uyandıran ayrıntı!

AÖL sınav tarihleri ders seçim ve kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. AÖL sınavlarının ne zaman yapılacağını öğrenmek isteyenler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) konuya ilişkin yapılan açıklamanın detaylarına erişmek için araştırma yapıyor. İşte 2022 - 2023 AÖL sınav tarihleri hakkında merak edilenler...

2022 - 20223 AÖL SINAVLARI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2022-2023 takvimini yayımladı. Bu takvimle beraber AÖL sınavları tarihleri de belli oldu.

Buna göre; AÖL 2022-2023 eğitim dönemi 1. dönem sınavları Aralık ayında gerçekleştirilecek. Sınavların tam tarihi ise MEB üzerinden belli olacak.

MEB 2022 YILI SINAV UYGULAMA TAKVİMİ

AÖL SINAVLARI ONLINE MI YÜZ YÜZE Mİ YAPILACAK?

AÖL 1. dönem sınavı online olarak düzenlenecek.





