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AÖL SINAVI NE ZAMAN 2022, online mı? 2022 AÖL sınav takviminde ilgi uyandıran ayrıntı!

28.10.2022 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 - 2023 AÖL sınav tarihleri 14 Ekim Cuma günü sona eren kayıt süreci sonrası merak konusu olurken Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Açık öğretim Lisesi sınavları ile ilgili açıklama yapılıp yapılmadığını öğrenmek isteyenler internette yaptıkları araştırmalara devam ediyor. MEB'in sınav takvimini yayımlamasının ardından bahsi geçen sınavların nasıl yapılacağı belli oldu. Peki, AÖL sınavı ne zaman, AÖL sınavı online mı yapılacak?

AÖL SINAVI NE ZAMAN 2022, online mı? 2022 AÖL sınav takviminde ilgi uyandıran ayrıntı!

AÖL sınav tarihleri ders seçim ve kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. AÖL sınavlarının ne zaman yapılacağını öğrenmek isteyenler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) konuya ilişkin yapılan açıklamanın detaylarına erişmek için araştırma yapıyor. İşte 2022 - 2023 AÖL sınav tarihleri hakkında merak edilenler...

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2022 - 20223 AÖL SINAVLARI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2022-2023 takvimini yayımladı. Bu takvimle beraber AÖL sınavları tarihleri de belli oldu.

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Buna göre; AÖL 2022-2023 eğitim dönemi 1. dönem sınavları Aralık ayında gerçekleştirilecek. Sınavların tam tarihi ise MEB üzerinden belli olacak.

MEB 2022 YILI SINAV UYGULAMA TAKVİMİ

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AÖL SINAVLARI ONLINE MI YÜZ YÜZE Mİ YAPILACAK?

AÖL 1. dönem sınavı online olarak düzenlenecek.

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