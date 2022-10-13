AÖL sınavları ne zaman? Açık Lise sınavları online mı yapılacak? MEB 2022 2023 AÖL sınav tarihleri!

AÖL sınav tarihleri, kayıt yenileme ve ders seçme işlemleri arama motorlarında sorgulanıyor. Birçok Açık Lise öğrencisi Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) Açık Öğretim Lisesi sınavlarına dair yapılan açıklamanın ayrıntılarını öğrenmek ve "AÖL sınavları ne zaman, Açık Lise sınavları online mı yapılacak?" sorularının yanıtına ulaşmak için internette araştırma yapıyor. İşte AÖL sınav tarihleri...

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2022-2023 takvimini yayımladı. Bu takvimle beraber AÖL sınavları tarihleri de belli oldu.

Buna göre; AÖL 2022-2023 eğitim dönemi 1. dönem sınavları Aralık ayında gerçekleştirilecek. Sınavların tam tarihi ise MEB üzerinden belli olacak.

AÖL SINAVLARI ONLINE MI YAPILACAK?

AÖL 1. dönem sınavı online olarak düzenlenecek.

