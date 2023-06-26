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Apar topar final yapan Arka Sokaklar dönüyor! Flaş ayrılık

26.06.2023 08:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arka Sokaklar dizisi yapımcı Türker İnanoğlu'nun sağlık sorunları nedeniyle apar topar final yapmıştı. Seyircinin merakla beklediği dizi yeni sezonda ekrana dönmeye hazırlanıyor. Ancak diziden bir ayrılık haberi geldi.

Apar topar final yapan Arka Sokaklar dönüyor! Flaş ayrılık

Arka Sokaklar dizisi geçen yıl yapımcısı Türker İnanoğlu'nun sağlık sorunları nedeniyle 638. bölümde yayınına ara vermiş ancak bu süre uzamıştı.

17 sezon boyunca cuma akşamları seyirciyi ekran başına toplayan dizi apar topar final yapınca seyirci üzülmüştü.

Dizinin haklarını Kanal D‘nin iç yapımlar ekibinin yönettiği D Media devralmıştı. Duayen yapımcı Türker İnanoğlu'nun haklarını bedelsiz olarak devrettiği diziyi yine usta yönetmen Orhan Oğuz yönetecek ve Ozan Yurdakul da yazacak.

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Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin eski kadrosundan Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu‘nun devam edeceği dizide bir ayrılık yaşandı.

Konserine yalnızca 8 kişi gelince sahneden inip... Konserine yalnızca 8 kişi gelince sahneden inip...

ARKA SOKAKLAR NE ZAMAN SETE ÇIKIYOR?

Selin komisere hayat veren Oya Okar ana kadrosunda yer aldığı diziden ayrıldı. Yeni sezonda 639. bölümüyle seyirciyle buluşmaya devam edecek olan dizinin çekimlerine ağustos ayında başlanması planlanıyor.


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