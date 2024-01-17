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  4. Apartman deposundan 35 bin liralık ışıklandırma malzemesi çaldılar

Apartman deposundan 35 bin liralık ışıklandırma malzemesi çaldılar

İHA İHA
17.01.2024 12:13 | Son Güncelleme:
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Bolu’da bir binanın deposundan yaklaşık 35 bin liralık ışıklandırma malzemesi çalan 2 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu’nun Sağlık Mahallesi’nde bulunan bir binanın deposuna iki arkadaş Ö.F.E. ve K.T. girdi. Depo içerisinde bulunan ışıklandırma malzemelerini gören iki şahıs, malzemeleri kimsenin olmadığı bir saatte dışarıya çıkararak çaldı. Depodan malzemelerin çalındığını fark eden depo sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, depoya giren hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde şahıslar kısa süre içerisinde kıskıvrak yakalandı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Ö. F. E. ve K.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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