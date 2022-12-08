Apartmanın zemin katında çıkan yangın paniğe neden oldu

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Ege Mahallesi Karanfil Sokak’ta bulunan 4 katlı bir apartmanın zemin katında çıktı. Edinilen bilgiye göre; İ.A.’nın yaşadığı dairenin mutfak kısmında bulunan bulaşık makinesinden henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı.

Kısa sürede mutfağı saran alevlere ilk müdahaleyi ev sahibi yaptı. Diğer apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süreli paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Ölen ya da yaralanan olmadığı yangında evin mutfak bölümü kullanılamaz hale geldi.

