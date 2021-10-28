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Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası ikinci yarışı, Kocaeli'de yapılacak

28.10.2021 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası ikinci yarışı, Kocaeli'de yapılacak

KOCAELİ (AA) - 2021 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası'nın ikinci yarışı, 31 Ekim'de Kocaeli'de gerçekleştirilecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Drift Otomobil Sporları Kulübünce PWR Balata'nın sponsorluğunda organize edilen şampiyonanın ikinci yarışı, TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde yapılacak.

Güçlü otomobillerin yarışacağı şampiyona, saat 11.00'de antrenman turlarıyla başlayacak.

Ücretsiz izlenebilecek yarışta sporcular, saat 13.30'dan itibaren elemelerde birbirlerine üstünlük sağlamaya çalışacak.

Kazananların bir üst tura geçeceği ve final eşleşmesine kadar devam edecek organizasyon, saat 17.00'deki ödül töreniyle son bulacak.

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