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Apollon Tapınağı'nda şimşek şöleni

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 03.12.2018 14:23 | Son Güncelleme

Antalya'da önceki gün sağanak etkili olurken, Manavgat'ın Side Mahallesi'ndeki 1800 yıllık Apollon Tapınağı'nda, deniz üzerinde şimşeklerin çakmasıyla eşsiz bir manzara oluştu.

Side'de bulunan ve MS 2. yüzyılda Romalılar döneminde yapıldığı bilinen Apollon Tapınağı her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği uğrak noktaların başında yer alıyor.

Antalya'da şimşek şov!

Yerli ve yabancı tatilciler denize sıfır noktadaki Apollon Tapınağı'nın da bulunduğu fotoğrafları ve video kayıtlarıyla hem tatillerini hem de tarihi ölümsüzleştiriyor.
Fotoğraflarda genellikle güneşli ve açık havada kadraja giren Apollon Tapınağı'na bu kez ilçede son dönemde etkili olan sağanakla birlikte şimşekler eşlik etti.
Deniz üzerinde toplanan yağmur bulutlarında çakan şimşekler, Apollon Tapınağı'nın sütunlarıyla eşsiz görsel şov oluşturdu.
Bölgede tatil yapan turistler de eşine ender rastlanacak bu görüntüyü cep telefonlarının kameralarıyla görüntülemeye çalıştı.
'Roma Barışı' olarak bilinen dönemde inşa edilen iki tapınaktan biri Side Apollon Tapınağı. Bu tapınak adını, ışık, güzellik ve sanat tanrısı olarak hafızalara kazınmış, Yunan mitolojisinde geçen tanrılardan biri olan Apollon'dan alıyor.
Tapınak üzerinde Korint başlıklı sütunlar bulunuyor. Bizans bazilikasının tam ortasında kalan Apollon Tapınağı'nın bir kısmı bazilika yapımında kullanılmak için söküldü.

TARİHİ MS 150'Lİ YILLARA DAYANDIRILIYOR

TARİHİ MS 150'Lİ YILLARA DAYANDIRILIYOR
Roma düzeninde ve peripteros planına uygun biçimde yapılandırılan bu tapınağın büyük sütunlarından bazıları restore edilip yerlerine konuldu. Apollon Tapınağı'nın tarihi MS 150'li yıllara dayandırılıyor.
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Anahtar Kelimeler:
apollon tapınağı Antalya side

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
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Zeus gösteriş yapmış heral ????????????
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