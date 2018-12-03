Apollon Tapınağı'nda şimşek şöleni

Side'de bulunan ve MS 2. yüzyılda Romalılar döneminde yapıldığı bilinen Apollon Tapınağı her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği uğrak noktaların başında yer alıyor.

Antalya'da şimşek şov!

Yerli ve yabancı tatilciler denize sıfır noktadaki Apollon Tapınağı'nın da bulunduğu fotoğrafları ve video kayıtlarıyla hem tatillerini hem de tarihi ölümsüzleştiriyor.

Fotoğraflarda genellikle güneşli ve açık havada kadraja giren Apollon Tapınağı'na bu kez ilçede son dönemde etkili olan sağanakla birlikte şimşekler eşlik etti.

Deniz üzerinde toplanan yağmur bulutlarında çakan şimşekler, Apollon Tapınağı'nın sütunlarıyla eşsiz görsel şov oluşturdu.

Bölgede tatil yapan turistler de eşine ender rastlanacak bu görüntüyü cep telefonlarının kameralarıyla görüntülemeye çalıştı.

'Roma Barışı' olarak bilinen dönemde inşa edilen iki tapınaktan biri Side Apollon Tapınağı. Bu tapınak adını, ışık, güzellik ve sanat tanrısı olarak hafızalara kazınmış, Yunan mitolojisinde geçen tanrılardan biri olan Apollon'dan alıyor.

Tapınak üzerinde Korint başlıklı sütunlar bulunuyor. Bizans bazilikasının tam ortasında kalan Apollon Tapınağı'nın bir kısmı bazilika yapımında kullanılmak için söküldü.