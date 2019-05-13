Apple A13 üretimine başlayacağı ortaya çıktı

XR’ın halefi olan modelde ise çift ana kameranın kullanılacağı, sızdırılan bilgiler arasında. Yeni iPhone modellerinde tasarım açısından önemli bir değişimin olması beklenmiyor. Yonga seti tarafında ise gelecek olan A13 ile işlemci ve GPU tarafında önemli iyileştirmeler olacağı tahmin ediliyor.

Apple A13 yongası için geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine TSMC ile el sıkışmış durumda. Tayvanlı yonga seti üreticisine yakın kaynaklardan sızdırılan bilgilere göre, Apple’ın yeni nesil yonga setinin üretimi önümüzdeki ay itibariyle başlayacak. Şimdilik Apple A13 için test üretimlerinin sürdüğü ve bu üretimlerde herhangi bir pürüzle karşılaşılmadığı belirtiliyor.

Yonga setlerinin üretime başlamasıyla birlikte, yeni nesil iPhone modelleri için geri sayım da start almış olacak. Her yıl olduğu gibi bu sene de yeni iPhone modellerinin Eylül ayında tanıtılması bekleniyor.

Yeni nesil iPhone modellerinin satışa sunulmasıyla XS, XS Max ve XR’ın satışta kalmaya devam edip etmeyeceği de bir diğer soru işareti.

Pokemon Detective Pikachu ilk günden zirveye yerleşti

