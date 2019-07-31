Apple geliştiriciler için iOS 13 Beta 5 güncellemesini yayınladı

Dokunmatik ekranda yaşanan sorunları Beta 4 ile geçtiğimiz haftalarda çözen Apple, Beta 5 ile sistemde rötuşlamalar yapıyor desek yalan olmaz.

Eğer geliştirici hesabınız varsa; Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden Beta 3’ü indirebilirsiniz. Ancak Beta sürümünü yüklemeden önce iTunes üzerinden şifreli olarak mevcut sürümünüzün yedeğini almayı unutmayın. Aksi durumda iOS 13’ü beğenmezseniz geri dönmek için bu yedeğe ihtiyacınız olacak. iOS 13’ün son beta sürümü ile gelen yeniliklere ise aşağıdan ulaşabilirsiniz.

GELEN YENİLİKLER



Beta 5 güncellemesi ile paylaş menüsünün tasarımında küçük değişikliğe gidiliyor.

Ev uygulamasında arkaplan olarak seçebileceğiniz yeni duvar kağıtları sisteme ekleniyor.

Watch uygulamasındaki rozetlerin tasarımı değişiyor.

LTE yazısı artık daha büyük görünüyor.

Carplay ekranında küçük değişiklikler yapılıyor.

iPadOS 13’te menü dizilimi 6×5 olarak da kullanılabiliyor.

Güncellemeyi alacak olan tüm modeller

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE

iPod touch (7th generation)

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