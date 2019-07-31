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Apple geliştiriciler için iOS 13 Beta 5 güncellemesini yayınladı

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TEKNOLOJİ  | 31.07.2019 09:32 | Son Güncelleme

Cupertinolu teknoloji devi Apple, iOS 13’ün testlerine hız kesmeden devam ediyor. Apple şimdi de geliştiricileri için iOS 13 Beta 5 güncellemesini yayınladı.

Apple geliştiriciler için iOS 13 Beta 5 güncellemesini yayınladı

Dokunmatik ekranda yaşanan sorunları Beta 4 ile geçtiğimiz haftalarda çözen Apple, Beta 5 ile sistemde rötuşlamalar yapıyor desek yalan olmaz.

Eğer geliştirici hesabınız varsa; Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden Beta 3’ü indirebilirsiniz. Ancak Beta sürümünü yüklemeden önce iTunes üzerinden şifreli olarak mevcut sürümünüzün yedeğini almayı unutmayın. Aksi durumda iOS 13’ü beğenmezseniz geri dönmek için bu yedeğe ihtiyacınız olacak.  iOS 13’ün son beta sürümü ile gelen yeniliklere ise aşağıdan ulaşabilirsiniz.

GELEN YENİLİKLER

Beta 5 güncellemesi ile paylaş menüsünün tasarımında küçük değişikliğe gidiliyor.
Ev uygulamasında arkaplan olarak seçebileceğiniz yeni duvar kağıtları sisteme ekleniyor.
Watch uygulamasındaki rozetlerin tasarımı değişiyor.
LTE yazısı artık daha büyük görünüyor.
Carplay ekranında küçük değişiklikler yapılıyor.
iPadOS 13’te menü dizilimi 6×5 olarak da kullanılabiliyor.

Güncellemeyi alacak olan tüm modeller

  • iPhone XS
  • iPhone XS Max
  • iPhone XR
  • iPhone X
  • iPhone 8
  • iPhone 8 Plus
  • iPhone 7
  • iPhone 7 Plus
  • iPhone 6s
  • iPhone 6s Plus
  • iPhone SE
  • iPod touch (7th generation)

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Anahtar Kelimeler:
Apple ios 13 beta 5

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