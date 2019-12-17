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Apple’ı sollayarak birinci sıraya oturdu

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TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

Pazartesi günü Riyad borsası son derece hareketliydi. Yaklaşık olarak 1.2 trilyon dolar değere sahip olan Apple hakkında önemli bir değişiklik bu borsada yaşandı.

Apple’ı sollayarak birinci sıraya oturdu

Saudi Aramco isimli bir şirket halka arz edildi. Bunun üzerine şirket yaklaşık olarak 300 milyar dolar kazanç elde etti. 2016’da kısmi özelleştirme başladı ve petrol şirketi hızla 2 trilyon dolar değerine ulaştı.

Apple dünyanın en büyük teknoloji tedarikçilerinden birisi olarak biliniyor. Şirketin akıllı telefonlar başta olmak üzere uygulama gibi birçok konuda yatırımları bulunuyor.

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden olan Apple bir miktar gerileme yaşamıştı. Ancak bu gerileme şirketin hisse değerlerinde büyük bir sorun yaratmadı. Şimdi ise kapanması zor bir açık ortaya çıktı. 2 trilyon dolar gibi çok yüksek bir rakama ulaşan Saudi Aramco kuruluşu gerilere doğru gitti.

Bu şirketin halka arzından sonra hisse alımları ile ilgili bazı sonuçlar ortaya çıktı. Hisse senetleri yabancı yatırımcıları şaşırttı. Samba Capital tarafından yapılan açıklamaya göre hisse alan yatırımcıların %97’sinin ülke içinden olduğu ifade edildi.Kurumsal yatırımcıların aldığı hisselerin %75’inden fazlası ise Suudi şirketler, fonlar ve devlet kurumlarına ulaştı. Peki sizce Apple yeniden bu değere ulaşabilecek mi?

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Anahtar Kelimeler:
Apple saudi aramco

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