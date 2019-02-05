Apple tekrardan 1 numara olabilecek mi?

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
TEKNOLOJİ  | 05.02.2019 09:28 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz yıl 1 trilyon dolar değere ulaşarak rekor kıran Apple, bu yıl da aynı başarıyı sergileyebilir. İşte konu hakkındaki tüm detaylar.

Apple tekrardan 1 numara olabilecek mi?

Hatırlanacağı üzere Apple, geçtiğimiz sene 1 trilyon dolar değere ulaşarak rekor kırmıştı. Google ve Amazon’un önünde 1 trilyon dolar değere ulaşan ilk şirket olan Cupertino merkezli şirket, sonrasında düşüşe geçmişti.

Tim Cook ve ekibinin yeni nesil iPhone modellerinde izlediği başarısız politika, Steve Jobs’un mirasının kan kaybetmesine neden oldu.

Cupertino merkezli şirket, yeni nesil iPhone modellerinin global pazarda beklentilerin altında kalması yüzünden 850 milyar dolar değere kadar gerilemiş ve Microsoft’un arkasında kalarak en değerli şirket unvanını da kaybetmişti.

Şu aralar da Cupertino tarafında işler pek yolunda gitmiyor. Dolayısıyla şirketin geçtiğimiz yıl ki konumuna ulaşması pek de kolay olmayabilir. Fakat analiz dünyasının önde gelen isimlerine göre, Tim Cook’un başında bulunduğu şirketin tekrardan 1 trilyon dolarlık değere ulaşması pek de zor değil.

Apple’ın hali hazırda üzerinde çalıştığı dijital video içerik servisinin kullanımına sunulması sonrasında şirketin tekrardan 1 trilyon dolarlık değere ulaşabileceği söyleniyor. Peki bu gerçekten mümkün mü? Sonuçta piyasada Netflix ve Amazon Prime gibi güçlü rakipler mevcut.

Analistler bu başarının sağlam içeriklerle geleceğine inanıyor. Ayrıca Apple’ın video servisinin Netflix ve Amazon Prime’dan daha ucuz olması da başarıyı mümkün kılacaktır. Yine de Tim Cook ve ekibinin işi pek de kolay sayılmaz.

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