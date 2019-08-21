Apple Watch 5 ne zaman görücüye çıkacak?

Apple’a yakınlığı ile tanınan Ming Chi-Kuo bu etkinlikte yeni Apple Watch modelinin de tanıtılacağını iddia ediyor.

Peki Apple Watch 5 modelinde kullanıcıları ne gibi yenilikler bekleyecek? Kuo, yeni Apple Watch modelinde seramik tarzı bir kaplamadan bahsetmiş. Fakat bunun tek bir modelde mi olacağı, yoksa tüm modellerde mi olacağı hakkında net bir bilgi yok.

Öte yandan yeni Apple Watch’ta tasarımsal anlamda da bir yeniliğin olmayacağı belirtiliyor. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıl satışa sunulan Apple Watch 4’te kasa tasarımı aynı kalmasına karşın çerçeveler inceltilerek daha modern bir görünüş elde edilmişti. Muhtemelen bu tasarım çizgisi yeni nesil Apple Watch modelinde de aynen korunacak.

Ming Chi-Kuo bir süredir söylenti halinde olan microLED ekranların ise bir sonraki Apple Watch ile yani Appel Watch Series 6 ile geleceğini iddia ediyor. Sonuç olarak bekleyip göreceğiz.

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