Mynet Trend

Apple Watch 5 ne zaman görücüye çıkacak?

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 21.08.2019 09:04 | Son Güncelleme

Hali hazırda akıllı saat pazarında lider konumda yer alan Apple, önümüzdeki ay yeni akıllı saatini tanıtacak. Malum, Cupertino merkezli şirketin Eylül ayında yeni nesil iPhone modellerini tanıtacağı bir etkinlik düzenlemesi bekleniyor.

Apple Watch 5 ne zaman görücüye çıkacak?

Apple’a yakınlığı ile tanınan Ming Chi-Kuo bu etkinlikte yeni Apple Watch modelinin de tanıtılacağını iddia ediyor.
Peki Apple Watch 5 modelinde kullanıcıları ne gibi yenilikler bekleyecek? Kuo, yeni Apple Watch modelinde seramik tarzı bir kaplamadan bahsetmiş. Fakat bunun tek bir modelde mi olacağı, yoksa tüm modellerde mi olacağı hakkında net bir bilgi yok.

Öte yandan yeni Apple Watch’ta tasarımsal anlamda da bir yeniliğin olmayacağı belirtiliyor. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıl satışa sunulan Apple Watch 4’te kasa tasarımı aynı kalmasına karşın çerçeveler inceltilerek daha modern bir görünüş elde edilmişti. Muhtemelen bu tasarım çizgisi yeni nesil Apple Watch modelinde de aynen korunacak.

Ming Chi-Kuo bir süredir söylenti halinde olan microLED ekranların ise bir sonraki Apple Watch ile yani Appel Watch Series 6 ile geleceğini iddia ediyor. Sonuç olarak bekleyip göreceğiz.

Direksiyon başında 8 telefonla Pokemon GO oynarken yakalandı

Tek tek tespit ettiler! Cezaları dudak uçuklattıTek tek tespit ettiler! Cezaları dudak uçuklattı
Apple kredi kartı ABD’deki kullanıcılara sunulduApple kredi kartı ABD’deki kullanıcılara sunuldu
286 bin TL'lik iPhone 11 göz kamaştırdı!286 bin TL'lik iPhone 11 göz kamaştırdı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Apple Watch Apple Watch 5

En Çok Okunan Trend Haberler

ABD onayı verdi! Tam 8 milyar dolarlık F-16 satışı!

ABD onayı verdi! Tam 8 milyar dolarlık F-16 satışı!

Tam 500 yaşında! Geri gönderildi

Tam 500 yaşında! Geri gönderildi

Araçları bile ateşe verdiler! Ortalığı savaş alanına çevirdiler

Araçları bile ateşe verdiler! Ortalığı savaş alanına çevirdiler

Plajdan 40 kilo kum çalan çifte hapis şoku!

Plajdan 40 kilo kum çalan çifte hapis şoku!

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dijital kitaplar yükseliyor

Dijital kitaplar yükseliyor

Netflix Türkiye’den çekilebilir 

Netflix Türkiye’den çekilebilir 

ABD vergi konusunda geri adım atabilir

ABD vergi konusunda geri adım atabilir

Galaxy Note 10 Plus, iPhone Xs Max’i performans testinde geçemedi!

Galaxy Note 10 Plus performans testinde geçemedi!

Disney mobil cihazlarda da izlenebilecek

Netflix'e rakip oluyor! Yeni detaylar

Google, Apple ve Microsoft demiryolu geçişlerini umursamıyor

Google, Apple ve Microsoft demiryolu geçişlerini umursamıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.