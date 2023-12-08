Ara transferin ilk transferi Fenerbahçe'den! Sarı-Lacivertliler Rade Krunic ile anlaşma sağladı, sözleşme şartları bile belli oldu

Yeni sezon öncesi Fenerbahçe'nin yakın markajında olan ancak kadrosuna katamadığı Rade Krunic için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Sarı-Lacivertliler 30 yaşındaki Boşnak futbolcu için İtalyan ekibi Milan ile temaslarına hız kesmeden devam ederken, Sarı-Lacivertli taraftarları sevindiren haber İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'dan geldi.

"ANLAŞMA SAĞLANDI"

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fenerbahçe, Rade Krunic ile sözleşme şartlarında anlaşmaya vardı. Ayrıca haberde, Krunic ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayan Milan'ın, Fenerbahçe'den resmi transfer teklifi beklediği yazıldı.

KOLAYLIK TALEP ETTİ

Sezon başında da Fenerbahçe'nin ilgisine karşılık veren ancak Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli'nin ilk 11 garantisi vererek takımda tuttuğu Krunic, giderek azalan rolü dolayısıyla da ayrılmayı kafasına koyduğu ve Fenerbahçe'ye transferinde kolaylık talep ettiği öğrenildi.

SÖZLEŞME ŞARTLARI BELLİ OLDU

Öte yandan Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe, deneyimli orta saha için Milan'ın kapısını 4 milyon euro ile çalmaya hazırlanırken Sarı-Lacivertliler'in Rade Krunic ile yıllığı 2 milyon eurodan 3 senelik anlaşmaya vardığı belirtildi.





