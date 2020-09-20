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Araba anahtarı görünümünde hassas terazi kullanan uyuşturucu şüphelisi yakalandı

BURSA HABERLERİ  | 20.09.2020 02:24 | Son Güncelleme

Araba anahtarı görünümünde hassas terazi kullanan uyuşturucu şüphelisi yakalandı

Bursa'nın İnegöl İlçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir kişi yakalandı, şüphelinin üzerinden çıkan araba anahtarı görünümündeki hassas terazi dikkati çekti.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Gurup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığını belirlediği A.K'yi takibe aldı.

Sinanbey Mahallesi Murat Caddesi'nde polis ekiplerini fark eden A.K, içinde uyuşturucu bulunan çantayı atarak kaçmak istedi.

Ekiplerce yakalanan şüphelinin attığı çantanın içinden satışa hazır y70 gram metamfetamin ve bir miktar bonzai ve 765 lira para ile bir hassas terazi ele geçirildi. Hassas teraziye araba anahtarı görünümü verildiği görüldü.

Evinde yapılan aramada bir miktar esrar ve metamfetamin ele geçirilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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