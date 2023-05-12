MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Araba ödülünde 2. gün! Survivor araba ödüllerini hangi yarışmacılar kazandı? 12 Mayıs Survivor ödül oyunu kazananları!

Araba ödülünde 2. gün! Survivor araba ödüllerini hangi yarışmacılar kazandı? 12 Mayıs Survivor ödül oyunu kazananları!

12.05.2023 23:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor araba ödülünün kazananları merak ediliyor. Survivor'ın gelmiş geçmiş en büyük ödül oyunlarından olan araba ödül oyunu 2 etapta gerçekleşiyor. İlki 11 Mayıs akşamı gerçekleşen oyunun 2. etabı 12 Mayıs Cuma akşamı yayınlanan yeni bölümde gerçekleşiyor. Peki, Survivor araba ödüllerini hangi yarışmacılar kazandı? 12 Mayıs Survivor'da 5 araba ödül oyununu hangi yarışmacılar kazandı?

Araba ödülünde 2. gün! Survivor araba ödüllerini hangi yarışmacılar kazandı? 12 Mayıs Survivor ödül oyunu kazananları!

Survivor'da gelmiş geçmiş en büyük ödül oyununun ilk etabı gerçekleşti. Programın 97. bölümünde ödül oyununun 2. etabı ile beş yarışmacı beş arabanın sahibi olacak. Yarışmanın sıkı takipçileri araba ödülünün sahiplerini şimdiden sorgulamaya başladı. Peki, Survivor'da araba ödüllerinin sahipleri ne zaman belli olacak? İşte 12 Mayıs Survivor ödül oyunu kazananları!

SURVIVOR ARABA ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor'ın 97. bölümünde büyük araba ödülü oyununun 2. etap heyecanı yaşanıyor. Beş araba ödülünün kazananları henüz belli olmadı.

survivor araba ödülüü

Kazanan yarışmacılar belli olduğunda haberimizin içerisine eklenecektir.

SURVIVOR ARABA ÖDÜLÜ MARKASI NE?

Survivor ödül oyununda verilecek olan arabaların modelinin Suzuki Vitara Hibrit olacağı tahmin ediliyor.

survivor 5 araba ödülü

SURVİVOR ARABA ÖDÜLÜ FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

Suzuki Vitara Hibrit modeli 1.4 Benzinli otomatik şanzıman seçeneği ile sunuluyor. 4x2 ve 4x4 seçenekleri olan Suzuki Vitara'nın başlangıç paketi fiyatı 919 bin TL iken en dolu paketi ise 1.131 bin TL fiyat etiketi ile satışa sunuluyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Survivor'da elenen isim kim oldu? 4 yarışmacının kaderi belli oluyor! Survivor'da elenen isim kim oldu? 4 yarışmacının kaderi belli oluyor!
'Seçim Özel' yayını iptal... "Gelen ihbarlara ilk defa itibar ettik..." dedi ve ekledi'Seçim Özel' yayını iptal... "Gelen ihbarlara ilk defa itibar ettik..." dedi ve ekledi
Sibel Kekilli'nin son hali dikkat çekti! Sibel Kekilli'nin son hali dikkat çekti!
Anahtar Kelimeler:
TV8 survivor araba ödüllü survivor ödül oyunu survivor ödül oyununu kim kazandı Model

En Çok Okunan Haberler

Soylu'dan çok konuşulacak 'kaset' iddiası! "Kılıçdaroğlu benden talep etti"

Soylu'dan çok konuşulacak 'kaset' iddiası! "Kılıçdaroğlu benden talep etti"

Memur yüzde 85'i cebine koydu! Emekli zammı için o formül gündeme geldi

Memur yüzde 85'i cebine koydu! Emekli zammı için o formül gündeme geldi

Mitingine 100 kişi katıldı! Esprileri ile güldürdü...

Mitingine 100 kişi katıldı! Esprileri ile güldürdü...

Ali İhsan Yavuz'dan seçim sonuçları ile ilgili açıklama!

Ali İhsan Yavuz'dan seçim sonuçları ile ilgili açıklama!

Kızılay Başkanı Kerem Kınık istifa etti

Kızılay Başkanı Kerem Kınık istifa etti

Akşener, Ankara'da sahneye o isimle beraber çıktı!

Akşener, Ankara'da sahneye o isimle beraber çıktı!

İlginizi Çekebilir

Kalça dövmesini göstermek için tanga iç çamaşırıyla poz verdi

Kalça dövmesini göstermek için tanga iç çamaşırıyla poz verdi

İtalya şehir merkezinde patlama! Araçlar alevlerin arasında kaldı

İtalya şehir merkezinde patlama! Araçlar alevlerin arasında kaldı

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Çevresindekilere aldırmadan dini bölgede tuvaletini yaptı

Çevresindekilere aldırmadan dini bölgede tuvaletini yaptı

Ateşli sahneleri sosyal medyayı salladı!

Ateşli sahneleri sosyal medyayı salladı!

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.