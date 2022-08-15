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Arabam.com Konyaspor-Medipol Başakşehir maçının ardından

15.08.2022 22:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arabam.com Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut: - "Genel manada baktığınız zaman beraberliğin zaten doğal sonuç olarak görüldüğü bir karşılaşmaydı"

ESKİŞEHİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kalan Arabam.com Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Genel manada baktığınız zaman beraberliğin zaten doğal sonuç olarak görüldüğü bir karşılaşmaydı." dedi.

Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki takımın da Avrupa maçının ardından bu karşılaşmaya çıktığını anımsattı.

Medipol Başakşehir'in topa daha çok sahip olduğunu vurgulayan Palut, şunları kaydetti:

"Bu da bizim bugün için onları karşılamada uyguladığımız stratejinin bir sonucuydu. Çünkü bekleyip toplar kazanıp top onlardayken geçiş şansları kovaladık. Top bizdeyken zaten oyunumuzu oynamaya çalıştık. Dönem dönem biz karşılık verdik. Genel manada baktığınız zaman beraberliğin zaten doğal sonuç olarak görüldüğü bir karşılaşmaydı."

Palut, ligde iki maç oynadıklarını ve ikisinde de gol atamadıklarını hatırlatarak, "İkisinde de gol atamadık, gol yemedik. Kaybetmedik, kazanamadık. Biz kazanan takım alışkanlığına tekrar geri dönmek istiyoruz. Evet bugün oyuncularım çok iyi mücadele etti ama daha iyi olmalıyız. Daha çok atak yapmalıyız. Daha çok kazanmak için oynamalıyız. Tekrar bu hüviyetimize de en kısa zamanda dönmenin çalışmalarını oyuncularımızla beraber yapacağız. Önümüzdeki hafta hem hazırlıklar hem de biraz daha fiziksel açıdan toparlanmayla geçecek. Önümüzdeki maça bu şekilde hazırlanmış olacağız." ifadelerini kullandı.

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