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Arabam.com Konyaspor-Vaduz

11.08.2022 18:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arabam.com Konyaspor-Vaduz

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Arabam.com Konyaspor ile Lihtenştayn temsilcisi Vaduz arasındaki maçın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Guillermo Cuadra Fernandez, Inigo Prieto, Jose Antonio Garrido Romero (İspanya)

Arabam.com Konyaspor: Sehic, Cebrail Karayel, Uğurcan Yazğılı, Calvo, Guilherme, Paz, Muric, Hadziahmetovic, Rahmanovic, Bytyqi, Muhammet Demir

Vaduz: Büchel, Gasser, Isik, Iodice, Ulrich, Fosso, Gajic, Fehr, Tunahan Çiçek, Sasere, Sutter

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Anahtar Kelimeler:
Konyaspor Vaduz UEFA Avrupa Konferans Ligi futbol lihtenştayn

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