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Araban MYO’dan çiftçi eğitimi semineri

GAZİANTEP HABERLERİ  | 12.03.2020 14:17 | Son Güncelleme

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Araban Meslek Yüksekokulu, Araban Kaymakamlığı, Araban Belediyesi ile Araban Ziraat Odası işbirliği ile Fertigasyon Konulu 5.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Araban Meslek Yüksekokulu, Araban Kaymakamlığı, Araban Belediyesi ile Araban Ziraat Odası işbirliği ile Fertigasyon Konulu 5. Çiftçi Eğitimi Semineri düzenlendi.
Araban Kaymakamlığı Sosyal Hizmetler Binası Konferans Salonu’nda gerçekleşen programın açılışında konuşan Araban MYO Müdürü Doç. Dr. Erdihan Tunç, Araban MYO’da Organik Tarım ile Laborant ve Veteriner Sağlık Programlarının aktif olduğunu, 2020-2021 öğretim yılında Çocuk Gelişimi Programının da aktifleştirilerek öğrenci alımına başlayacağını belirtti.
Toprak Analiz Laboratuvarı hakkında da bilgi veren Doç. Dr. Tunç, Fertigasyonda (Bitki besin maddelerinin sulama sistemindeki su ile birlikte özellikle bitkinin kök bölgesi civarında bulunan toprağa uygulanması) toprak ve su analizinin yapılmasının çok önemli olduğunu, Araban MYO öğretim üyelerinin çiftçilere her zaman danışma hizmeti vereceğini ifade etti.
Programda sulama ve gübreleme konusunda sunum yapan, Gaziantep Fıstık Araştırma Enstitü Müdürü Dr. Nevzat Aslan ise, üreticilerin artık profesyonel bir şekilde tarım yapmaları gerektiğini, aksi halde rekabet güçlerinin olmayacağını, profesyonel tarım yapabilmeleri için de tarımla uğraşacak aile bireylerinden en az birinin yükseköğrenimde tarım eğitimi alması gerektiğini vurguladı.
Seminere, Araban Belediyesi Meclis Üyeleri, Araban Ziraat Odası Başkanı Mehmet Doğan, Araban MYO öğretim elemanları, öğrencileri ve çiftçiler katıldı.

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