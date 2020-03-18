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Araban’da Perşembe pazarında faaliyet durduruldu

GAZİANTEP HABERLERİ  | 18.03.2020 17:01 | Son Güncelleme

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, korona virüsü salgınına karşı perşembe günleri kurulan Perşembe Pazarı’nın geçici süreliğine kapandığını duyurdu.Gaziantep’in Araban ilçe Belediye Başkanı Hasan Doğru, Araban Belediyesi’nin resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Perşembe Pazarı’nın geçici süreliğine faaliyetlerin durdurulduğunu açıkladı.

Araban’da Perşembe pazarında faaliyet durduruldu

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, korona virüsü salgınına karşı perşembe günleri kurulan Perşembe Pazarı’nın geçici süreliğine kapandığını duyurdu.
Gaziantep’in Araban ilçe Belediye Başkanı Hasan Doğru, Araban Belediyesi’nin resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Perşembe Pazarı’nın geçici süreliğine faaliyetlerin durdurulduğunu açıkladı. Açıklamada, korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek için Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirilmeler neticesinde, umuma açık yerlerin hastalığı bulaşma riskine karşı her Perşembe kurulan pazarının geçici süreliğine faaliyetlerinin durdurulacağı belirtildi.

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