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Araban’da sosyal tesisin temeli Nisan ayında atılacak

06.02.2021 16:26 | Son Güncelleme:
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Gaziantep’in Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, ilçeye bağlı Beydilli Mahallesi’ne yapmayı planladıkları sosyal tesisin temelinin Nisan ayında atılacağını açıkladı.Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, daha önceden sözünü verdiği sosyal tesis’in yapılacağı yeri belirlemek için Araban Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekibi ile birlikte Beydilli kırsal mahallesini ziyaret etti.

Gaziantep’in Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, ilçeye bağlı Beydilli Mahallesi’ne yapmayı planladıkları sosyal tesisin temelinin Nisan ayında atılacağını açıkladı.
Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, daha önceden sözünü verdiği sosyal tesis’in yapılacağı yeri belirlemek için Araban Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekibi ile birlikte Beydilli kırsal mahallesini ziyaret etti. Mahalle sakinleri ile bir araya gelen Başkan Doğru, sosyal tesisin inşa edileceği yerin belirlenmesi için mahalle sakinleri ile istişare yaptı. Başkan Doğru, mahalle muhtarı ve mahalleli ile birlikte Araban Belediyesi tarafından son derece modern bir şekilde inşa edilecek sosyal tesisin yerini tespit etti. Tesisin temelinin Nisan ayında atılacağını müjdeleyen Doğru, "Beydilli kırsal mahallesinde yaşayan hemşehrilerimizin sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilmesi amacıyla bir sosyal tesis sözü vermiştim. Son derece modern bir şekilde inşa etmeyi planladığımız tesisin yerini kararlaştırmak amacıyla yeniden mahalleli ve muhtarımız Bünyamin Polat ile bir araya geldi. İstişareler sonunda 3 bin metrekarelik arsa üzerinde 700 metrekarelik kapalı alanda 3 katlı modern bir sosyal tesis yapacağıs. Ayrıca 2 bin 300 metrekarelik alana ise mahalle meydanı yapımı planlıyoruz. İlgili birim ve müdürlük personelimiz proje çalışmalarına başladı. Proje çalışmalarımızı en kısa zamanda tamamlayarak, Allah’ın izini ile Nisan ayında temelini atarak, inşaata başlayacağız" dedi. Doğru, projelerin mahalle halkına hayırlı olmasını da diledi.
Mahalle Muhtarı Bünyamin Polat ve vatandaşlar ise sözünü tutacak olması nedeniyle Belediye Başkanı Doğru’ya teşekkür etti.

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