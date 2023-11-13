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Arabella Chi arabasında dehşeti yaşadı! Dışarı sürükleyip...

13.11.2023 08:48 | Son Güncelleme:
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Eski Love Island yıldızı Arabella Chi arabasında saldırıya uğradı. Genç yıldız arabasından sürüklenerek çıkarıldı ve soyguna uğradı.

Eski Love Island yıldızı Arabella Chi dehşet anlarıyla sarsıldı. Genç isim arabasından sürüklendi ve yol kenarındaki bir soygunda iki adamın saldırısına uğradı.

Polisler ona organize bir suç grubu tarafından hedef alındığını ve saldırmadan önce bir feribotta motorunun lastiklerini kestiklerini söylediler.

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Ruben Dias ile birlikte olan 32 yaşındaki model, perşembe gecesi uğradığı saldırı sırasında hayatından endişe etti.

Ekran Alıntısı
Bir kaynak şunları söyledi: "Arabella dışarı sürüklenmeden önce kapıların açıldığını duydu. Kesinlikle dehşete düşmüştü - ama çığlık attı ve karşı koydu.Bu adamların ne istediği hakkında hiçbir fikri yoktu ve en kötüsünden korkuyordu. Arabada bulabildikleri her şeyi yağmaladılar."

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Soyguncular Arabella'nın lüks el çantasını, cüzdanını ve pasaportlarını alıp kaçtı.

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