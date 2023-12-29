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Arabistan'da skandal üstüne skandal! "Mustafa Kemal Atatürk'ün Askerleriyiz" tezahüratı sonrası son ses müzik açtılar

29.12.2023 20:34 | Son Güncelleme:
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Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa mücadelesi öncesi skandalların ardı arkası kesilmiyor. Tribünde bulunan taraftarlar "Mustafa Kemal Atatürk'ün Askerleriyiz" şeklinde tezahürat yaparken stat yönetiminden çirkin bir müdahale geldi.

Arabistan'da skandal üstüne skandal! "Mustafa Kemal Atatürk'ün Askerleriyiz" tezahüratı sonrası son ses müzik açtılar

Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa mücadelesi öncesi skandal üstüne skandal yaşanıyor. Suudi yetkililer Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği "Yurtta sulh, cihanda sulh" sözlerini siyasi mesaj içerebileceği için kullanılmasına izin vermezken bu olay sonrası iki takım da maça çıkmayı reddetti.

HOPARLÖRLERDEN MÜZİK AÇTILAR

Mustafa-Kemal-Atat_C3_BCrk.

Öte yandan statta bulunan Fenerbahçeli ve Galatasaraylı taraftarlar yaşananlar sonrası "Mustafa Kemal Atatürk'ün Askerleriyiz" şeklinde tezahürat yaparken bu esnada stat hoparlöründen müzik sesi yükselince taraftarlar ıslıkla protesto etti.

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