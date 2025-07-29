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Arabistan para dağıtmaya devam ediyor! Joao Felix'in iki yılda kazanacağı parayı görenlerin dudağında uçuk çıktı

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen Joao Felix, sürpriz bir kararla Suudi Arabistan'ın yolunu tuttu. 25 yaşındaki oyuncu, Al Nassr ile anlaşmaya vardı ve yıllık 35 milyon Euro kazanacak.

Arabistan para dağıtmaya devam ediyor! Joao Felix'in iki yılda kazanacağı parayı görenlerin dudağında uçuk çıktı
Emre Şen
Joao Felix

Joao Felix

POR Portekiz
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
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Son günlerde Türk futbolseverlerin merakla beklediği Joao Felix transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Chelsea'de forma giyen Portekizli yıldız, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile anlaşmaya vardı.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY İDDİALARI VARDI

Arabistan para dağıtmaya devam ediyor! Joao Felix in iki yılda kazanacağı parayı görenlerin dudağında uçuk çıktı 1

Transfer, özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarlarında büyük hayal kırıklığı yarattı. Zira Felix'in geçtiğimiz haftalarda İstanbul'a gelmesi ve menajerlerle görüştüğü iddiaları, transfer heyecanını doruğa çıkarmıştı. Hatta yıldız oyuncunun Boğaz'dan Türk bayraklı bir fotoğraf paylaşması, 'transfer sinyali' olarak yorumlanmıştı. Ancak tüm bu gelişmelerin ardından, Joao Felix'in kariyerine Suudi Arabistan'da devam etme kararı alması, Türk kulüplerinin transfer girişimlerinin sonuçsuz kaldığını gösterdi.

İKİ YILDA 70 MİLYON EURO PARA KAZANACAK

Arabistan para dağıtmaya devam ediyor! Joao Felix in iki yılda kazanacağı parayı görenlerin dudağında uçuk çıktı 2

Haberlere göre, Al Nassr, Chelsea'ye 30 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek ve ek olarak 20 milyon Euro bonus verecek. Felix ise Al Nassr'da iki sezon boyunca toplamda 70 milyon Euro kazanacak. Bu transfer, Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr'a transfer olmasının ardından, Suudi Arabistan Ligi'nin yıldız futbolcuları kadrosuna katma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

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