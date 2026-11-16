Arda Güler'in iki yıl önceki sözleri gerçek oluyor! Hayalini yapıyor

Real Madrid'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Arda Güler, bu kez futbol dışındaki bir gelişmeyle gündeme geldi. 21 yaşındaki milli futbolcunun uzun süredir gerçekleştirmek istediği bir hayali için harekete geçtiği öğrenildi.

ARDA GÜLER SÜRÜCÜ KURSUNA KAYIT YAPTIRDI

Real Madrid'in milli futbolcusu Arda Güler'in ehliyet almak için sürücü kursuna yazıldığı aktarıldı. Madrid'de yaşayan genç yıldız, bugüne kadar şehir içindeki ulaşımını özel şoförü aracılığıyla sağlıyordu.

Ehliyet almak için harekete geçen 21 yaşındaki futbolcunun, bu süreçte direksiyon eğitimi alarak kendi aracını kullanmaya hazırlanacağı ifade edildi.

EHLİYET ALMA İSTEĞİNİ DAHA ÖNCE DE DİLE GETİRMİŞTİ

Arda Güler'in sürücü koltuğuna geçme isteği yeni değil. Milli futbolcu, 30 Mayıs 2024'te İspanyol basınına verdiği röportajda Valdebebas Tesisleri'ne özel şoförüyle gidip geldiğini anlatmıştı.

Yoğun futbol temposu nedeniyle ehliyet alma fırsatı bulamadığını belirten Arda, uygun bir zamanda bu hayalini gerçekleştirmek istediğini söylemişti. Genç yıldızın sürücü kursuna kaydolmasıyla birlikte bu isteğini hayata geçirmek için ilk adımı attığı kaydedildi.