SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya La Liga

Arda Güler'in iki yıl önceki sözleri gerçek oluyor! Hayalini yapıyor

İspanya'da kariyerini sürdüren Arda Güler, saha içindeki başarısının yanı sıra özel hayatındaki gelişmelerle de merak uyandırıyor. Genç yıldızın Madrid'deki günlük yaşamını kolaylaştıracak yeni bir adım attığı belirtildi.

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın
Arda Güler'in iki yıl önceki sözleri gerçek oluyor! Hayalini yapıyor
Burak Kavuncu

Real Madrid'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Arda Güler, bu kez futbol dışındaki bir gelişmeyle gündeme geldi. 21 yaşındaki milli futbolcunun uzun süredir gerçekleştirmek istediği bir hayali için harekete geçtiği öğrenildi.

ARDA GÜLER SÜRÜCÜ KURSUNA KAYIT YAPTIRDI

Arda Güler in iki yıl önceki sözleri gerçek oluyor! Hayalini yapıyor 1

Real Madrid'in milli futbolcusu Arda Güler'in ehliyet almak için sürücü kursuna yazıldığı aktarıldı. Madrid'de yaşayan genç yıldız, bugüne kadar şehir içindeki ulaşımını özel şoförü aracılığıyla sağlıyordu.

Ehliyet almak için harekete geçen 21 yaşındaki futbolcunun, bu süreçte direksiyon eğitimi alarak kendi aracını kullanmaya hazırlanacağı ifade edildi.

EHLİYET ALMA İSTEĞİNİ DAHA ÖNCE DE DİLE GETİRMİŞTİ

Arda Güler in iki yıl önceki sözleri gerçek oluyor! Hayalini yapıyor 2

Arda Güler'in sürücü koltuğuna geçme isteği yeni değil. Milli futbolcu, 30 Mayıs 2024'te İspanyol basınına verdiği röportajda Valdebebas Tesisleri'ne özel şoförüyle gidip geldiğini anlatmıştı.

Yoğun futbol temposu nedeniyle ehliyet alma fırsatı bulamadığını belirten Arda, uygun bir zamanda bu hayalini gerçekleştirmek istediğini söylemişti. Genç yıldızın sürücü kursuna kaydolmasıyla birlikte bu isteğini hayata geçirmek için ilk adımı attığı kaydedildi.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tolu Arokodare'dan Trabzonspor taraftarını sinirlendiren itiraf!Tolu Arokodare'dan Trabzonspor taraftarını sinirlendiren itiraf!
Eski milli futbolcu Timuçin Cuğ hayatını kaybettiEski milli futbolcu Timuçin Cuğ hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Ehliyet Arda Güler real madrid
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail'e casusluk yapıyordu! Türk dedektif ve avukat için istenen ceza belli oldu

İsrail'e casusluk yapıyordu! Türk dedektif ve avukat için istenen ceza belli oldu

Tarihinin en güçlü suç örgütü elebaşlarından Miguel Angel Felix Gallardo hayatını kaybetti

Tarihinin en güçlü suç örgütü elebaşlarından Miguel Angel Felix Gallardo hayatını kaybetti

Milliler Fransa'ya direnemedi! Uluslar Ligi'nde kötü son

Milliler Fransa'ya direnemedi! Uluslar Ligi'nde kötü son

Zor günler geçirirken restoranını kapatmıştı! Şimdi ise...

Zor günler geçirirken restoranını kapatmıştı! Şimdi ise...

Erken seçim hesabında asgari ücret ve emekli zammı detayı! Erdoğan'a yeni tarih önerisi

Erken seçim hesabında asgari ücret ve emekli zammı detayı! Erdoğan'a yeni tarih önerisi

Zam gelecek diye yoğun talep başladı: Fiyat sil baştan değişecek

Zam gelecek diye yoğun talep başladı: Fiyat sil baştan değişecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.